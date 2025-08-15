كأس رئيس الدولة للخيول العربية في إسبانيا للمرة الأولى

بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، يحتضن مضمار سان سباستيان اليوم، كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية في نسختها الـ32، في أول ظهور رسمي للكأس الغالية على المضامير الإسبانية بحلتها الجديدة.

وتقام سباقات الكأس الغالية برعاية القيادة الرشيدة دعماً لخطط تطوير صناعة سباقات الخيل العربية، ومواصلة دعم الملاك والمربين حول العالم، وتعزيز خطط تربية واقتناء الخيل العربي، حفاظاً على الإرث الأصيل ورفعة شأنه.

وتعد المحطة الإسبانية التاسعة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، الأغلى بتاريخ سباقات الخيل العربي في مملكة إسبانيا بجوائز تبلغ قيمتها 200 ألف يورو، ويشهد السباق بفئته الثالثة الذي يقام لمسافة 1600 متر، تواجد وحضور قوي لنخبة الخيل العربي في إسبانيا وأوروبا للخيول من عمر 4 سنوات فما فوق.

ويشهد سباق الكأس الغالية بمحطته الإسبانية تواجداً مهماً لممثلي الإمارات، بمشاركة «الوراي» (نو ريسك الموري والجازي بنت إيه أف البحر) للمالك فيصل الرحماني وتحت إشراف المدرب توماس فورسي وقيادة الفارس ميكائيل فورست، بجانب «آر بي مالكيس» (المرتجز وريش كينجا) ملك سيف بخيت سيف مرشد المرر بإشراف المدرب كزافييه توماس ديموليت والفارس هوجو موسيان.

كما تشارك الشقب ريسينغ عبر «الوكرة» (تي إم فريد تكساس وماجدة بنت مجد العرب) بقيادة الفارس أوليفييه داندينيه، إضافة إلى «الزوير» (تي إم فريد تكساس وزينوبي) بقيادة الفارس ريكاردو سوزا، وذلك تحت إشراف المدرب جون دو ميول.

كما تضم القائمة مجموعة مميزة مثل: إكسترا تايم (فالينت بوي وساند ويتش بنت بيرننج ساند) للمالك جاي نيفنز بإشراف المدرب دي موريسون وقيادة الفارس فابريس فيرون، «كانتي دي بوزولز» (نو ريسك الموري ومسك دو بوزولز بنت داحس) للمالك إبراهيم محمد الفضالة، بإشراف المدرب توماس فورسي.

وقيادة الفارس إيكيم جيان بيرنارد، «لينو» (إيه أف البحر وعزة بنت كربلاء) للملاك يانيك شولز واريك ديللوفا الذي يشرف عليه تدريبياً وتحت قيادة الفارس أنطوان ويرلي، «زاكينا الزرايان (المأمون مونلو ولينا الزرايان بنت كربلاء) للمالك ليزاما وتحت إشراف المدرب الفونسو ليزاما وقيادة الفارس إس آر ليزاما.

من جانبه، قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «يسرنا حضور سباقات الكأس الغالية في مملكة إسبانيا التي تمثل إضافة مهمة لأجندة سباقاتنا لعام 2025، وتدل على حرصنا على التنوع الجغرافي بإقامة السباقات واهتمامنا بدعم ملاك ومربي الخيل العربي في كافة مضامير أوروبا والعالم بصفة عامة»، مضيفاً:

«هناك الكثير من العوامل والمعطيات التي أكدت أهمية محطة إسبانيا ودورها الكبير في ترجمة خطط التطوير والارتقاء بصناعة سباقات الخيل العربي لمصاف عالمي مرموق».

مؤكداً أن الوصول للمحطة التاسعة وسط أصداء مميزة وإشادات كبيرة ببرنامج السباقات والجوائز الأغلى في تاريخ سباقات الخيل العربي، يمثل خير دلالة للمخرجات الإيجابية والمكتسبات الكبيرة التي تحققها سباقات الكأس الغالية في مختلف المضامير ودول العالم.

مبيناً أن كأس رئيس الدولة للخيول العربية أصبحت الوجهة المفضلة لنخبة المرابط والإسطبلات وباتت الأقوى فنياً، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على مستوى الإنتاج والتربية والاهتمام بالخيل العربي.

وأضاف: «نفخر باللجنة العليا المنظمة بالنتائج الإيجابية للمحطات السابقة، ونتطلع لمواصلة الأرقام المميزة في قادم السباقات ترجمة لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعمه السخي الذي يقود منظومة سباقاتنا لتصبح الأغلى والأفضل في تاريخ سباقات الخيل العربي على الصعيد العالمي».