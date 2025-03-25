الخيول الأمريكية تصل إلى دبي استعداداً للمشاركة بأمسية الكأس العالمي

وصلت مجموعة من الخيول الأمريكية إلى دبي استعداداً للمشاركة في النسخة الـ29 من أمسية كأس دبي العالمي، والتي يستضيفها مضمار ميدان 5 أبريل المقبل بإجمالي جوائز يبلغ 30.5 مليون دولار.

وبمشاركة نخبة الخيول من مختلف أنحاء العالم، وضمت القائمة 11 خيلاً من بينها 4 خيول مرشحة للمشاركة في الشوط الرئيس كأس دبي العالمي و7 خيول أخرى ستكون ضمن الأشواط الأخرى في الأمسية العالمية.

ومن أبرز الخيول الأمريكية المتوقع مشاركتها في الشوط الرئيس برعاية طيران الإمارات البالغ مجموع جوائزه المالية 12 مليون دولار، كل من: «إل ميراكولو» و«ميكستو» و«كاتونا» و«هيت شو»، وقد تشهد الأشواط الأخرى في الأمسية مشاركة كل من الثلاثي:

«سترايت نو تشاسر» و«ناكاتومي» و«سوبر تشو» في سباق «دبي جولدن شاهين» للفئة الأولى، و«فلود زون» في سباق «ديربي الإمارات» للفئة الثانية والثلاثي «راجينغ تورينت» و«ليتل فيك» و«ستيل سن شاين» في سباق جودلفين مايل للفئة الثانية.

وتتطلع الخيول الأمريكية هذا العام إلى استعادة لقب كأس دبي العالمي بعد غيابها عن منصة التتويج في آخر 7 نسخ، حيث يعود آخر فوز للخيول التي تمثل أمريكا إلى عام 2016 عندما أهدى «كاليفورنيا كروم» اللقب الثامن لأمريكا بجانب «سيجار» بطل النسخة الأولى 1996، و«سيلفر شام» 1998، «كابتن ستيف» 2001، «بليزنتلي بيرفكت» 2000، «روزيز ان ماي» 2005، «كيرلين» 2008، «ويل ارمد» 2009.