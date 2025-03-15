114 خيلاً في السباق الثاني عشر لمضمار العين

يشهد مضمار نادي العين للفروسية والرماية في الخامسة مساء اليوم السبت، سباقه الثاني عشر لهذا الموسم، ويتضمن 8 أشواط، بمشاركة 114 من الخيول العربية الأصيلة تتسابق على جوائز مالية 500 ألف درهم، وتبدأ الأمسية بسباق الخيول عمر أربع سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 2000 متر، ويبرز (مهران) و(نايف) و(مرهب الوثبة) و(الصارم) كمرشحين للصدارة.

وتظهر الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات في الشوط الثاني والذي ينطلق لمسافة 1800 متر، وخلاله يتطلع (مغوار) للفوز باللقب في ظل منافسة قوية من (صروح) و(نجم مسقط) وغيرهما، ويستمر سباق المبتدئة في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر أيضاً بمشاركة نخبة من الخيول والمهرات الطامحة للقب مثل (وجيب) و(عزيزة) و(منار).

ويجتذب الشوط الرابع 15 من الخيول عمر أربع سنوات (تكافؤ) تتسابق لمسافة 1800 متر، وتظهر الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات (توليد الإمارات) في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، ويستمر ظهور المبتدئة (توليد الإمارات) في المضمار بالشوط السادس لمسافة 1600 متر أيضاً.

في الشوط السابع تتسابق الخيول عمر خمس سنوات فما فوق، والتي لم تحقق الفوز ثلاث مرات لمسافة 1600 متر، وتختتم الأمسية بالشوط الثامن والأخير للخيول عمر أربع سنوات (تكافؤ) لمسافة 1000 متر.