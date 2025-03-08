7 أشواط مثيرة في السباق الـ 11 لمضمار العين

تعود الإثارة مجدداً لمضمار نادي العين للفروسية والرماية عندما يستضيف مساء اليوم سباقه الحادي عشر بالموسم، والذي يتألف من 7 أشواط مثيرة، بمشاركة 99 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من نصف مليون درهم، وهذا هو السباق الأول الذي يقام في شهر رمضان الفضيل، وسيقوم نادي العين بتوزيع وجبات إفطار صائم للجمهور.

وتستهل الخيول عمر أربع سنوات فما فوق الأمسية بسباق الشوط الأول لمسافة 2000 متر، وخلاله يبرز كل «نشوان» و«الشاهين» و«فارس البدع» كمرشحين محتملين للفوز باللقب.

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الثاني والرئيس بالحفل، حيث تتسابق الخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، وفيه يتطلع «رامز مسقط» للصدارة، غير أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء مثل «مجدي»، و«زاجر الوثبة» و«أبستي جولد»، إلى جانب «جوستار» الحاصل في وقت سابق من عام 2023 على لقب ديربي الإمارات.

وفي الشوط الثالث تظهر الخيول المبتدئة عمر أربع سنوات، حيث تتسابق لمسافة 1800 متر، بينما يجتذب الشوط الرابع الخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق، والتي تتسابق لمسافة 1800 متر أيضاً، ويبرز «نوفل الوثبة» كمرشح على اللقب ينافسه «أزاد» و«أهازيج» وغيرهما من الخيول المتطلعة للصدارة.

وتعود الخيول العربية المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق للظهور مجدداً في الشوط الخامس، والذي ينطلق لمسافة 1600 متر، وخلاله يأمل «مخلص» بالانفراد بالصدارة، ولكن عليه أولاً أن يتجاوز خيول أخرى تسعى لتصدر المشهد مثل «أم أم أبوظبي» و«الريف ستورم» و«مغوار».

وفي الشوط السادس تتسابق الخيول عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات» لمسافة 1400 متر، وفي الشوط السابع والأخير بالأمسية تتسابق الخيول لمسافة 1000 متر «تكافؤ».