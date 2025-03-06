5 محطات بارزة في «رياضة القدرة الإماراتية» هذا الموسم

شهد موسم سباقات القدرة والتحمل العديد من المحطات البارزة والإنجازات المهمة التي حققها فرسان الإمارات في الاستحقاقات الخليجية إضافة إلى تألق عدد من الاسطبلات في أهم البطولات المحلية.

ومع اقتراب إسدال الستار على موسم سباقات القدرة في مدينة دبي الدولية للقدرة وقرية الإمارات العالمية في الوثبة والوصول إلى مشارف آخر محطات سباقات قرية بوذيب العالمية، ترصد «البيان» أبرز 5 مشاهد لرياضة القدرة هذا الموسم عاش خلالها عشاق رياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل أكثر اللحظات إثارة.

كأس رئيس الدولة

تألقت اسطبلات الوثبة في النسخة 26 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، بعد إحراز الفارسة ماسة عدنان اللقب على صهوة «سيكمو» لتكون ثاني فارسة تنال شرف الفوز بلقب الكأس الغالية لتهدي اسطبلات الوثبة الكأس العاشرة فيما حل ثانياً الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة «ناوي» من اسطبلات M7، واحتل المركز الثالث الفارس راشد محمد المهيري على صهوة «بدوينا كريستيانا» لاسطبلات F3.

كأس محمد بن راشد للقدرة

جاء مسك ختام موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة متميزاً بعد أن توج الفارس سيف أحمد المزروعي من اسطبلات MRM بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم ليحقق المزروعي اللقب للمرة الثالثة في تاريخه .

ويستعيد الكأس التي أحرزها في النسخة قبل الماضية على صهوة الجواد ذاته «ماجيك غلين تورك» لاسطبلات MRM. وتألق الفارس سيف المزروعي في ختام الموسم بعد تتويجه بلقبين في غضون 48 ساعة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة .

حيث حقق كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، قبل أن يحرز الكأس في السباق الرئيس في ختام النسخة 18 من المهرجان، ومن المفارقات هذا الموسم أن اسطبلات MRM افتتحت الموسم بإحراز لقب تحدي سيح السلم مع ذات الفارس والجواد واختتمت آخر سباقات دبي مع الأسماء ذاتها.

كأس ولي عهد دبي للقدرة

استعادت اسطبلات F3 كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة بعد تتويج الفارس ماجد جمال زعل المهيري بلقب النسخة الـ17 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة محققاً اللقب على صهوة الفرس «إيفيتا لارزاك» لاسطبلات F3، واحتل المركز الثاني زميله في الاسطبل راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «أبندومس روكابيلي» فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارسة الأرجنتينية ملينا منديز على صهوة «بوليو بيرو» لاسطبلات M7.

كأس العلا

تألق فرسان الإمارات في أبرز الاستحقاقات الخليجية ومن بينها بطولة الفرسان بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث نجح فرسان الإمارات في حصد لقب ووصافة كأس الفرسان لمسافة 160 كلم عن طريق البطل سالم ملهوف على صهوة «هامة» لاسطبلات M7.

والوصيف سعيد الخياري من M7 الفائز بالمركز الثاني على صهوة «اس دبليو جيسكا»، كما تألقت اسطبلات الإمارات بعدما حقق الأوروغوياني ماتياس هيرنانديز المركز الثالث من اسطبلات العين على صهوة «خيرجن».

فيما حصد عبدالله علي العامري الوصافة في كأس خادم الحرمين الشريفين لمسافة 120 كلم صهوة «شارديل جيغر» لاسطبلات F3 فيما احتل الفارس سيف المزروعي المركز الثالث على صهوة «أبيلا دي ال انكلوس» لاسطبلات MRM.

كأس قطر

واصل الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي تألقه في المشاركات الخارجية بعد أن أضاف إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات بحصد سيف أمير قطر للقدرة لمسافة 120 كلم، على صهوة الجواد «مبهر» لاسطبلات M7، واحتل الوصافة الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «كوادريليون» لاسطبلات MRM ويعد الإنجاز هو الثالث على التوالي الذي يحققه فرسان الإمارات في البطولة.