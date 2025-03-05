انطلاق العد التنازلي لكأس دبي العالمي

بدأ العد التنازلي لانطلاق كأس دبي العالمي التي تقام منافساتها بعد أقل من شهر يوم 5 أبريل المقبل، ومن المتوقع أن تشهد النسخة 29 المقبلة مشاركة قوية في ظل مشاركة نخبة خيول العالم تتنافس في 9 أشواط يبلغ مجمل جوائزها المالية 30.5 مليون دولار، منها 12 مليون دولار للشوط الرئيس التاسع «كأس دبي العالمي».

وتضم قائمة الخيول المشاركة في الحدث لهذا العام نخبة من الخيول الأبطال، وأبرزها «لوريل ريفر» حامل اللقب في النسخة الماضية 2024 و«أوشبا تيسورو» بطل النسخة 2023، بجانب «فوريفر يونغ» بطل النسخة الأخيرة من كأس السعودية.

فيما ستضم الأشواط الأخرى في الأمسية أسماء بارزة ومن بينها «رومانتيك واريو» وصيف النسخة الأخيرة من كأس دبي العالمي.

وسيكون جمهور سباقات الخيل على موعد مع أجواء استثنائية هذا العام للحدث العالمي الذي يتزامن موعده بعد عيد الفطر السعيد إذ تواصل اللجنة المنظمة في نادي دبي لسباق الخيل تحضيراتها لاستقبال الحدث الذي سيشهد حضوراً جماهيراً كبيراً من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تشهد الأمسية العالمية التي تتكون من 9 أشواط ومن بينها 6 من سباقات الفئة الأولى، منافسات مثيرة بين أقوى الخيول وأبرزها الشوط التاسع الرئيس «كأس دبي العالمي»، برعاية طيران الإمارات ولمسافة 2000 متر السباق الأقوى في ساحة المضامير الترابية في العالم.

وسيكون السباق مسرحاً للعديد من الأبطال ومن بينهم «إمبريال إمبيرور» الذي حجز مقعده في المونديال بعد تتويجه بلقب تحدي «آل مكتوم كلاسيك» في الأمسية الأخيرة من سوبر ساترداي وبإشراف المدرب بوبات سيمار.

الحدث الأبرز

وتعد أمسية كأس دبي العالمي من أبرز الأحداث في خريطة الرياضة العالمية عموماً وسباقات الخيل على وجه الخصوص لما تتضمنه من أشواط متنوعة وسباقات تستهدف مختلف الفئات بدءاً من السباق الافتتاحي «دبي كحيلة كلاسيك» الخاص بالخيول العربية الأصيلة «جروب 1» .

والبالغ مجمل جوائزه المالية مليون دولار، ومن المتوقع أن يشهد سباق العام منافسة قوية بين أقوى الأسماء التي تستهدف كأس كحيلة كلاسيك في أمسية كأس دبي العالمي ومن بينها «مبيد» بشعار اسطبلات الريف والفائز بلقب «الجولة الثالثة - بطولة آل مكتوم للتحدي» في أمسية «الإمارات سوبر ساترداي» وبإشراف جابر بيطار.

وسيكون عشاق الخيل على موعد مع التحدي في الشوط الثاني «جودلفين مايل» للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية ولمسافة 1600 متر - رملي.

والبالغ مجمل جوائزه مليون دولار، ومن أبرز الأسماء التي حجزت مقعدها في هذا السباق «فورت باين» الذي يشرف عليه نيكولاس كولوري الفائز بلقب سباق برج النهار قبل أيام، فيما ينتظر الجمهور سباقاً ماراثونياً في كأس دبي الذهبية للخيول المهجنة الأصيلة ولمسافة 3200 متر - عشبي والبالغ مجمل جوائزه مليون دولار.

سباق السرعة

ويعد سباق القوز سبرنت للفئة الأولى أحد أهم سباقات السرعة، ولمسافة 1200 متر - عشبي، والبالغة قيمة جوائزه المالية 1.5 مليون دولار، وسيجمع السباق نخبة من خيول السرعة ومن بينها ويست ايكر الفائز بسباق «ند الشبا تيرف سبرنت» وبإشراف جورج سكوت.

ولن يكون ديربي الإمارات هذا العام في الأمسية العالمية أقل إثارة من النسخ الماضية وخاصة أن السباق الذي تبلغ مسافته 1900 متر والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، سيشهد أسماء بارزة تألقت هذا الموسم ومن بينها غولدن فيكوما لمحمد السبوسي الفائز بكأس الديربي السعودي في العاصمة السعودية الرياض وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وسيجمع سباق دبي جولدن شاهين للفئة الأولى نجوم سباقات السرعة على المسار الرملي في السباق البالغة مسافته 1200 متر - رملي وبمجمل جوائز مالية بقيمة مليوني دولار، وستتجه الأنظار إلى توز بإشراف بوبات سيمار بعدما قدم الجواد البطل نفسه هذا الموسم بطريقة متميزة قادت إلى إحراز 5 انتصارات متتالية آخرها فوزه بلقب سباق «مهب الشمال».

دبي تيرف

ويجتذب سباق دبي تيرف للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى ولمسافة 1800 متر هذا العام، أنظار العديد من عشاق الفروسية وسباقات الخيل وخاصة في ظل مشاركة كوكبة من النجوم تتنافس في مجمل جوائز مالية بقيمة 5 ملايين دولار وأبرزها نجم هونغ كونغ رومانتيك واريور صاحب الانتصارات العشرة في سباقات الفئة الأولى .

والذي يخوض مواجهة مثيرة أمام نخبة من الخيول الأخرى وأبرزها نيشنز برايد لجودلفين الفائز بسباق سنغسبيل ستيكس وهو الجواد الحائز 4 انتصارات في سباقات الفئة الأولى في الولايات المتحدة وألمانيا.

ويعد سباق دبي شيما كلاسيك للفئة الأولى ولمسافة 2410 ثاني أغلى الأشواط في الأمسية بعد الشوط الرئيس كأس دبي العالمي والذي يبلغ مجمل جوائزه 6 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يشهد في نسخة هذا العام مشاركة قوية من أقوى الخيول القادمة من مختلف قارات العالم إلى دانة الدنيا دبي.