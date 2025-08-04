أحمد الريسي: التتويج بمونديال الخيول الصغيرة للقدرة دافع لمزيد من الإنجازات العالمية

توجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، لدعمها الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، ما كان له أكبر الأثر في استدامة التميز لفرسان الإمارات في المنافسات العالمية، والصعود إلى منصات التتويج، وترسيخ الصورة المشرّفة عن هذه الرياضة في دولة الإمارات للعالم أجمع.

وأعرب عن شكره إلى الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، على متابعته لمشاركة فريق الإمارات في بطولة العالم بفرنسا، وجميع الاستحقاقات، والفعاليات القارية والدولية، مشيداً بجهود الكوادر الفنية في تجهيز فرسان الإمارات والخيول للحدث العالمي.

وقال الريسي، إن تتويج فرسان الإمارات بذهبيتي الفرق والفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة في فرنسا، وتحقيق اللقب السابع في تاريخ مشاركة الإمارات في البطولة في الفردي، والثاني على مستوى الفرق، يعد دافعاً كبيراً نحو المزيد من الإنجازات العالمية، لتأكيد ريادة الإمارات في الفروسية، وخطوة أخرى تضع الدولة في الصدارة عالمياً في هذه الرياضة، التي تعد إرثاً مهماً من الهوية الوطنية.

وأشاد الريسي بالأداء المميز لفرسان وأبطال دولة الإمارات في البطولة العالمية، ووصولهم إلى مراكز الصدارة، وإظهار الروح العالية للفوز باللقب السابع في تاريخ المشاركة بهذه البطولة، وسط منافسة قوية من نخبة الفرسان عالمياً، وقدم التهنئة للأبطال على هذا الإنجاز.

من جانبه، أكد البطل الإماراتي سيف أحمد المزروعي، المتوج بلقب الفردي في بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة (عمر 8 سنوات)، التي أقيمت في فرنسا، أول من أمس، أن المنافسة كانت قوية مع نخبة من فرسان العالم، وسط تحديات كبيرة في مسارات السباق البالغ طوله 120 كيلومتراً، قبل أن ينجح في حسم الصدارة في الوقت المناسب.

وأوضح المزروعي في تصريح، أمس، أن فوز فرسان الإمارات بذهبية الفرق، وفضية الفردي، والحفاظ على اللقب الذي أحرز في النسخة الماضية بإيطاليا، يعكس قدراتهم الكبيرة، وتنافسيتهم العالمية، ومستوياتهم المتطورة، بما يعكس تطور رياضة الفروسية في الدولة، والاهتمام الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

وأشار إلى أن الجواد «بوليو كوسيلو»، أظهر قدرات كبيرة في جميع مسارات السباق، بإمكانات عالية، وحافظ على توازنه حتى خط النهاية، ما يؤكد جدارته بالمشاركة في البطولات العالمية، والمنافسة على المراكز الأولى. وأثنى المزروعي على الدعم الكبير من إسطبلات «إم آر إم»، وتوفير أفضل الترتيبات للمشاركة في البطولات، مشيداً بالرؤية الفنية للمدرب إسماعيل محمد، وتوجيهاته أثناء السباق.