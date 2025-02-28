إسطبلات سيح السلم تتألق في ختام موسم مدينة دبي الدولية للقدرة

واصلت إسطبلات سيح السلم التألق في مدينة دبي الدولية للقدرة بعد حصد كأس المدربين للقدرة بواسطة الفارسة الفرنسية أليس فابري في السباق الذي أقيم أمس لمسافة 120 كلم بمشاركة 120 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وتوجت أليس فابري باللقب على صهوة الجواد «كولمبو» مسجلة زمناً قدره 4.18.53 ساعات بعد منافسة مثيرة امتدت حتى خط النهاية بفارق أجزاء من الثانية مع الوصيف الفارس نيروشان بيريالغان على صهوة «لا ماجوري» لإسطبلات العاصفة، واحتلت المركز الثالث الفارسة البريطانية فاي محمد علي على صهوة الفرس «غلوريسي رييال» لإسطبلات البراري، مسجلة زمناً قدره 4.22.19 ساعات.

وأضافت إسطبلات سيح السلم اللقب الثاني في أقل من 10 أيام بعد تتويجهم الأسبوع الماضي بكأس السيدات في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

وعقب ختام السباق، قام أحمد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بكؤوس المراكز الثلاثة الأولى، كما حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم، والوصيف 150 ألف درهم، والثالث 100 ألف درهم، ومن المركز الرابع حتى المركز العشرين حصل كل فارس على جائزة نقدية بقيمة 15 ألف درهم.

شكر وعرفان

وتوجّه أحمد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية، بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم سموه الكبير لرياضة الفروسية بشكل عام، وسباقات القدرة على وجه الخصوص، مؤكداً أن هذا الدعم وراء نجاح وتطور هذه الرياضة على الصعيدين المحلي والدولي.

فخر

وأعرب الكعبي في تصريحات لـ«البيان» عن فخره بنجاح الموسم الحالي لسباقات القدرة، ما يعطيهم دافعاً لمضاعفة الجهود والعمل لتقديم المزيد من المبادرات والمفاجآت في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الموسم شهد زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين من الفرسان والإسطبلات مقارنة بالمواسم السابقة، ما يعكس التطور المستمر لهذه الرياضة في الدولة، كما أبدى الكعبي سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الموسم الحالي في مدينة دبي الدولية للقدرة، مثمناً جهود جميع فرق العمل التي عملت بجد لضمان خروج الموسم بأفضل صورة، إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين والرعاة.

وعن الاستحقاقات المقبلة لفرسان الإمارات، قال الكعبي إن المحطة الأبرز المقبلة ستكون مشاركة منتخب فرسان الإمارات في بطولة العالم للشباب والناشئين، التي ستقام في رومانيا، إضافة إلى بطولة العالم للخيول الصغيرة، حيث سيبدأ معسكر الإعداد الخارجي بعد نهاية شهر رمضان، مؤكداً أن فرسان الإمارات جاهزون لحصد الذهب في الاستحقاقات المقبلة.

سعادة كبيرة

إلى ذلك، أبدى المدرب سالم السبوسي سعادته الكبيرة بفوز إسطبلات سيح السلم بلقب كأس المدربين للقدرة، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء في ختام موسم مميز بالنجاحات والجهود الكبيرة من جميع أفراد الفريق. وأضاف السبوسي لـ«البيان» أن هذا الفوز يعكس العمل الجاد والتخطيط المدروس الذي التزموا به طوال الموسم في ظل وجود مجموعة مميزة من الخيول، مشيراً إلى أنهم نافسوا في العديد من المهرجانات واستطاعوا حصد لقب غالٍ في النسخة الماضية من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

وأشار السبوسي إلى أن السباق كان في غاية الصعوبة، وشهد تنافساً قوياً حتى الأمتار الأخيرة من خط النهاية، مشيداً بأداء الجواد البطل «كولمبو»، الذي أحرز المركز السابع في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وحقق مراكز متقدمة في أكثر من مناسبة، لافتاً إلى أن مشوار التحدي مستمر في سباقات قرية بوذيب للقدرة بعد شهر رمضان المبارك، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة وجميع فرق العمل في مدينة دبي الدولية للقدرة.

بدورها، أعربت البطلة أليس فابري عن سعادتها باللقب الأول في مدينة دبي الدولية للقدرة بعد المنافسة في العديد من السباقات منذ انضمامها إلى إسطبلات سيح السلم في عام 2018، وقالت في تصريحات لـ«البيان»: ابتسم الحظ أخيراً، وأتمنى أن تكون هذه انطلاقة إلى مزيد من الألقاب وحصد المركز الأول، متوجهة بالشكر والتقدير إلى طاقم إسطبلات سيح السلم، وإلى المدرب سالم السبوسي على دعمها، ما قاد إلى ترجمة العمل إلى نجاحات في ختام موسم سباقات القدرة بدبي.