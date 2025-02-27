كأس المدربين ختام موسم سباقات القدرة في دبي

يختتم كأس المدربين لمسافة 120 كلم فعاليات موسم سباقات مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، والذي ينطلق في الساعة 6:30 صباحاً بتنظيم من نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، بمشاركة واسعة من الفرسان والفارسات، الذين يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ويسدل الستار على موسم سباقات القدرة في دبي بعد أن شهدت الأشهر الماضية إقامة 23 سباقاً في مدينة دبي الدوية للقدرة، أبرزها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، الذي اختتمت منافساته يوم السبت الماضي، وسط مشاركة عالمية قوية من نخبة الفرسان والإسطبلات، وكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم، ضمن مجموعة مميزة من السباقات التي اشتمل عليها هذا الموسم، من بينها سباق الإنتاج المحلي الإضافة الجديدة في الموسم الجاري.

وتتطلع إسطبلات العاصفة إلى المحافظة على لقب كأس المدربين للقدرة الذي أحرزه الفارس سعيد أحمد راشد الشامسي في النسخة الماضية على صهوة الفرس «جلما»، بعد حسم السباق بزمن قدره 4.33.41 ساعات، فيما جاء وصيفاً في نسخة العام الماضي الفارس عبدالله محمد حسن الحمادي على صهوة الجواد «إتش سي بوترو رافيك» لإسطبلات الريف عجبان بعد منافسة ساخنة مع الفائز بالمركز الثالث الفارس هزاع محمد عبدالله المعمري على صهوة الجواد «براكة» لإسطبلات الأريام.

مراحل

وينقسم سباق اليوم البالغة مسافته 120 كلم إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة «الأولى»، التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء، وتبلغ مسافتها 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.

وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة، أمس، إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للمشاركين، حيث يبلغ الحد الأدنى لوزن الفرسان 55 كلغ، بينما سيكون عمر الخيول المشاركة 6 سنوات فما فوق، على أن لا يزيد عدد نبضات الخيل بعد نهاية كل مرحلة عن 64 نبضة في الدقيقة.

وستعقد اللجنة المنظمة قبل انطلاق المنافسات، صباح اليوم، اجتماعاً تنويرياً عند بوابة الفحص البيطري، وسيتم استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب الإلكتروني، ونظام العرض لتحديد معدل ضربات القلب للخيول وفقاً للبروتوكول المحدد، وطالبت اللجنة بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، وسيتم استبعاد أي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي من السباق، كما ينبغي على أي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق عرضه على الطبيب البيطري المسؤول قبل مغادرته موقع السباق.