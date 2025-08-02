فرسان الإمارات يدافعون عن لقب مونديال القدرة اليوم

يتطلع فرسان الإمارات إلى المحافظة على لقب بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات لمسافة 120 كلم في سباقات القدرة، التي تنطلق صباح اليوم في منطقة «جوليانغ» الفرنسية، بمشاركة نخبة من الفرسان والخيول في العالم.

ويسعى فرسان الدولة إلى التتويج باللقب السابع في تاريخ البطولة بعد تألقهم في النسخة الأخيرة بإحراز ذهبيتي الفرق والفردي في مونديال سردينيا العام الماضي بقيادة الفارس راشد سعيد حمد الكتبي الحائز لقب فئة الفردي على صهوة «جيميريفا».

وينقسم سباق اليوم إلى 4 مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 35.5 كلم، والثانية بالأعلام الحمراء لمسافة 33.5 كلم، والثالثة بالأعلام الصفراء لمسافة 31 كلم، والمرحلة الرابعة والأخيرة بالأعلام الزرقاء لمسافة 20 كلم.