«ويرل» تتجاوز تحديات الأمطار وتتألق في مهرجان «جودوود»

اكتسحت «ويرل» سباق «ناسو ستيكس» لمسافة 2000 متر من الفئة الأولى للمهرات والأفراس ضمن فعاليات اليوم الثالث من مهرجان «جلوريوس جودوود» في المملكة المتحدة، لتخطف بطاقة التأهل إلى كأس بيغاسوس العالمي على مضمار غلف ستريم، ومهرجان «بريديرز كب» على مضمار ديل مار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وحققت «ويرل» اللقب رغم تحديات الطقس بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تأخير الانطلاقة واستخدام العلم لإطلاق شارة البداية بدلاً من الخروج من البوابات، لتكسب التحدي وتحقق «ويرل» التوقعات بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين، مسجلة زمناً قدره 2.8.43 دقيقة بفارق خمسة أطوال عن وصيفة النسخة الماضية «سيرسين» بقيادة غاري كارول وإشراف جوزيف ميرفي.

من جهة أخرى، يسعى المهر الواعد «أوبرا بالو» لجودلفين لتحقيق خطوة إضافية في مسيرته عندما يعود إلى سباقات الفئة الثالثة من خلال مشاركته اليوم في سباق «ثرابريد ستيكس» لمسافة 1600 متر ضمن فعاليات المهرجان الإنجليزي.

كما يشارك إلى جانبه للمرة الثانية رفيقه في الإسطبل «سبيكتاكيولار فيو» تحت إشراف شارلي أبلبي، إضافة إلى «كينغ أوف سيتيز» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف المدرب ريتشارد هانون، في حين يشهد أحد أهم سباقات الحفل «كينغ جورج ستيكس» من الفئة الثانية لمسافة 1000 متر مشاركة «فورست داون» بشعار عبدالله المنصوري.

وحقق المهر «أوبرا بالو» ابن الفحل «غياث» الفوز في أربع من خمس مشاركات حتى الآن، جميعها على مسافة الميل، حيث استهل مشواره بانتصارين قويين على أرضية اصطناعية في مضمار كيمبتون بارك مطلع العام.

وأكد المدرب شارلي أبلبي جاهزية «أوبرا بالو» بشعار جودلفين للتحدي اليوم، وقال إنه خرج من سباق نيوماركت بحالة جيدة، وكنا نفكر في التوجه به إلى مضمار دوفيل الفرنسي مباشرة بعد ذلك، لكنه تطور بشكل جيد منذ ذلك الحين، ونحن نعلم أن السباق هنا بعد «سير هنري سيسيل ستيكس» هو مسار سبق أن اتُّبع بنجاح من قبل.

وأضاف: سيكون هذا المضمار أكثر تحدياً له، لكنه تعلم الكثير على الصعيد الذهني من مشاركته الأخيرة، وإذا حضر بالجاهزية التي نراها عليه حالياً، فمن المفترض أن يكون له حضوراً قوياً.