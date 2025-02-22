كأس محمد بن راشد للقدرة.. حلم الأبطال

يسدل الستار اليوم على فعاليات النسخة 18 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي استضافت فعالياته مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم على مدار 4 أيام، ويصل الكرنفال إلى محطة الختام عبر السباق الرئيس لمسافة 160 كلم «كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة» برعاية «طيران الإمارات» وتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق وبمشاركة نخبة الفرسان من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

ومن المتوقع أن يشهد السباق الرئيس اليوم منافسة ساخنة بين أفضل الفرسان، خاصة بعد أن شهدت سباقات المهرجان مستوى مميزاً من التنافس بداية من «كأس السيدات» لمسافة 101 كلم في مستهل فعاليات الحدث وسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم ثاني محطات المهرجان، إضافة إلى سباق كأس «جميلتي» المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم.

ويعد كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة من أهم البطولات في روزنامة سباقات القدرة الدولية سواء على مستوى المشاركة أو المنافسة والتنظيم، لا سيما وأن الحدث يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «فارس العرب» وبطل العالم في مونديال القدرة بالمملكة المتحدة 2012.

كما يعد سموه الداعم الأول لرياضة الفروسية عموماً، وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص على الصعيدين المحلي والدولي، ما يجعل الإسطبلات تحرص على المشاركة بأفضل ما لديها من خيول والاستعداد المبكر للسباق المهم.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية استعدادها لاستقبال جموع المشاركين والزوار في مدينة دبي الدولية للقدرة، التي شهدت في نسخة العام إقامة بعض الفعاليات المميزة في القرية التراثية المقامة على هامش الحدث.

هدف

وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية الفارس ماجد جمال المهيري على صهوة الفرس «جزلة» بعد أن سجل زمناً قدره 6:16:01 ساعات في السباق الذي شهد مشاركة 130 فارساً وفارسة، متفوقاً بفارق 10 ثوانٍ عن الوصيف سيف أحمد المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات MRM، في حين حل في المركز الثالث أحمد محمد الشحي على صهوة «الجران جاك» لإسطبلات جميرا. وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة، أمس، إجراءات الفحص البيطري وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين.

حيث اشترطت اللجنة المنظمة أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس أو الفارسة 55 كلغ، وأن يكون عمر الخيل 8 سنوات فما فوق، وألا يزيد نبض الخيل في عملية الفحص بعد كل مرحلة على 64 نبضة في الدقيقة.

مراحل السباق

وينقسم سباق اليوم إلى 5 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كلم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 35 كلم «اللون الأخضر»، ثم المرحلة الرابعة لمسافة 30 كلم «اللون الأزرق» ثم المرحلة الخامسة والأخيرة لمسافة 20 كلم «اللون الأبيض».

شهدت السباقات الثلاثة الأولى في المهرجان «كأس السيدات»، وكأس الإسطبلات الخاصة، وسباق جميلتي للأفراس، مشاركة واسعة بواقع 582 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة، حيث تميزت السباقات الثلاثة الأولى بمنافسة ساخنة.

حيث فازت الفارسة العمانية زمزم الحسني بلقب السباق الافتتاحي «كأس السيدات» على صهوة الجواد «دورزوك» لإسطبلات سيح السلم، وتوّج الفارس علي محمد البلوشي على صهوة «ساندين رابتور» لإسطبلات العواصف كأس الإسطبلات الخاصة، في حين أحرز الفارس سيف أحمد المزروعي، من إسطبلات MRM على صهوة «بوليو أهنو» كأس سباق جميلتي للأفراس.