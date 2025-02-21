مواجهة ساخنة بين «رومانتيك واريور» و«فوريفر يونغ» في «كأس السعودية»

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض التي تستضيف النسخة السادسة من «كأس السعودية» في ميدان الملك عبدالعزيز بمشاركة نخبة من الخيول.

وتضم الأمسية الليلة 9 أشواط أبرزها السباق الرئيس «كأس السعودية» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 20 مليون دولار، بمشاركة 14 خيلاً أبرزها النجم القادم من هونغ كونغ «رومانتيك واريور» الفائز في عدة سباقات من الفئة الأولى بإشراف المدرب داني شوم الذي يسعى إلى كسب التحدي الجديد بعد تفوقه في السباقات العشبية في هونغ كونغ وفي مضمار ميدان بدانة الدنيا دبي وغيرها من المضامير.

وسيكون الصراع ساخناً على اللقب في ظل وجود الجواد الياباني البارز «فوريفر يونغ» الذي يدخل المواجهة أمام «رومانتيك واريور» وفي رصيده انتصار بالديربي السعودي العام الماضي على نفس المضمار الرملي في الرياض.

بوابة انطلاق مثالية

وأسفرت نتائج القرعة عن انطلاق «رومانتيك واريور» على بوابة انطلاق مثالية برقم 3، حيث يخوض التحدي قادماً من فوز بسباق جبل حتا في مضمار ميدان دبي، أما «فوريفر يونغ»، سينطلق من البوابة الأبعد رقم 14.

ويضم السباق الرئيس الجواد القادم من اليابان «أوشبا تيسورو» وصيف النسخة الماضية من كأس دبي العالمية وكأس السعودية بإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، كما يتواجد في الشوط «ويلسون تيسورو» الذي حل ثانياً خلف «فوريفر يونغ» في سباق طوكيو دايشوتن للفئة الأولى في ديسمبر، وتشمل قائمة المشاركين «رامجيت» القادم من اليابان أيضاً، والذي جاء في المركز الثالث في السباق ذاته، حيث يعود لمواصلة المنافسة بإشراف المدرب شوزو ساساكي.

ومن بين الأسماء المشاركة يبرز «راتل إن رول» بإشراف المدرب كيني ماكبيك الفائز بالنسخة الأخيرة من كأس خادم الحرمين الشريفين من الفئة الثالثة، ويضم الشوط «ووك أوف ستارز» بإشراف المدرب بوبات سيمار الفائز بلقب تحدي آل مكتوم لـ «الفئة الأولى» في مضمار ميدان الشهر الماضي.