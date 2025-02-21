سيف المزروعي يهدي إسطبلات MRM كأس «جميلتي»

توج الفارس سيف أحمد المزروعي، من إسطبلات MRM، بكأس سباق جميلتي للأفراس، لمسافة 120 كلم ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بتنظيم من نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

ونجح الفارس سيف المزروعي في حسم لقب السباق الذي شهد مشاركة 130 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة بعد أداء مميز على صهوة «بوليو أهنو» لإسطبلات MRM بإشراف المدرب إسماعيل محمد مسجلاً زمناً قدره 4:21:56 ساعات بعد منافسة قوية بفارق أجزاء من الثانية مع الوصيف الفارس السريلانكي نيروشان بيريلجان، الفائز بالمركز الثاني على صهوة «إس دبيلو إنفكتوس» لإسطبلات العاصفة، فيما حلّ ثالثاً الفارس محمد سيف الفارسي، على صهوة «إتش إم كيكا قيصر» لإسطبلات المغاوير.

وحصد المركز الرابع الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة «ستيرلينغ سفاري» لإسطبلات الريف عجبان مسجلاً زمناً قدره 4.22.16 ساعات، وأحرز المركز الخامس الفارس سعيد محمد المهيري على صهوة «بوليو بو تشي ماين» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 4.22.23 ساعات.

تتويج الأبطال

وعقب ختام السباق، قام أحمد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية، وطلال مرعب، نائب رئيس مبيعات جاكوار لاندروفر، الطاير للسيارات، ومنى حسن سعدون، نائب رئيس قسم التسويق وتجربة العملاء، الطاير للسيارات، ومنى السعدون من الطاير للسيارات الشركة الراعية للسباق، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، كما نال أصحاب المراكز العشرة الأولى سيارة لكل منهم، فيما يحصل أصحاب المراكز من الحادي عشر وحتى المركز الأربعين على جوائز مالية تبدأ من 100 ألف إلى 25 ألف درهم.

شكر وعرفان

وتوجه إسماعيل محمد مدرب إسطبلات MRM بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير من قبل سموه لرياضة الفروسية بصورة عامة وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص، مهنئاً «فارس العرب» بمناسبة فوز إسطبلات MRM المملوكة لسموه بلقب سباق «جميلتي» للأفراس الذي يعد من أهم سباقات الموسم.

وأضاف إسماعيل محمد أن الفوز دافع لتحقيق مزيد من الإنجازات، خاصة أن الجميع يترقب السباق الرئيس والأغلى كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، متمنياً التوفيق للفرسان في مسك ختام الكرنفال.

من جانبه، عبر الفارس سيف المزروعي بطل السباق عن سعادته بالفوز بكأس جميلتي للقدرة، وقال إن اعتلاء منصات التتويج هو ثمرة الدعم الكبير الذي يحظى به الفرسان وكل المنتسبين لهذه الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن الفوز يعد بمثابة دافع لتحقيق مزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة.

مسك الختام

من جانب آخر تتجه الأنظار غداً إلى كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم مسك ختام المهرجان والمتوقع أن يشهد منافسة قوية بين نخبة الفرسان الذين يمثلون أقوى الإسطبلات في الدولة.

وتشهد مدينة دبي الدولية للقدرة قياسات الأوزان للفرسان المشاركين وإجراءات الفحص البيطري للخيول تمهيداً للمشاركة في السباق، واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل 8 سنوات فما فوق والحد الأدنى لوزن الفارس أو الفارسة 55 كلغ، فيما ينقسم السباق إلى 5 مراحل، علماً بأن انطلاقة السباق ستكون في الساعة 6:30 صباحاً.