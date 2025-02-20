البلوشي يتوج بكأس «الإسطبلات» في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

توّج الفارس علي محمد البلوشي من إسطبلات العواصف، بلقب كأس الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة 18 لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة والذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم حتى بعد غدٍ بتنظيم من نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.

وحسم البلوشي اللقب الأول في مشواره الواعد رغم المنافسة القوية في السباق الذي شهد مشاركة واسعة بواقع 364 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات في الدولة، ليحرز المركز الأول بكل جدارة واستحقاق على صهوة «ساندين رابتور» لإسطبلات العواصف مسجلاً زمناً قدره 3:24:37 ساعات بعد منافسة مثيرة مع الوصيفة الفارسة ميثاء القبيسي والفائزة بالمركز الثاني على صهوة «بيكنيك بارك» لإسطبلات زعبيل، بزمن قدره 3:24:45 ساعات، فيما حلّت في المركز الثالث الفارسة هند البدواوي على صهوة «سكليمجرا»، لإسطبلات العواصف مسجلة زمناً قدره 3:24:53 ساعات.

تتويج الأبطال

عقب ختام السباق، قام أحمد الكعبي نائب مدير نادي دبي للفروسية، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، كما نال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من السادس إلى المركز التسعين مبلغ 20 ألف درهم لكل منهم.

وأعرب البطل علي البلوشي عن بالغ سعادته بالفوز بأول الألقاب في سباقات القدرة والتحمل، وقال إن الكأس الأولى في مشواره تحققت في بطولة كبيرة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن دعم «فارس العرب» للفرسان سواء بالحضور أو المكارم السخية يعد بمثابة دافع كبير لمواصلة التميز في هذه الرياضة الأصيلة وتحقيق مزيد من الإنجازات سواء على الصعيدين المحلي والخارجي.

وأضاف البلوشي: إن الجواد البطل «ساندين رابتور» يتميز بالقوة والسرعة وترجم ذلك من خلال تقليص الفارق وتجاوز المتصدرين في آخر مراحل السباق الذي شهد سرعات عالية بمعدل 33 كلم في الساعة، مشيراً إلى أنه حتى دخول المحطة الأخيرة كان حريصاً على اتباع تعليمات المدرب حسب الخطة رغم المنافسة القوية مع فارسة زعبيل، مهدياً اللقب إلى خاله المدرب القدير يوسف البلوشي.

إنجاز

وأبدى المدرب محمد ناصر من إسطبلات العواصف فرحته الكبيرة بهذا الفوز الغالي الذي يعني لهم الكثير كونه تحقق في بطولة تحمل اسم «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن مشاركتهم المتواصلة سنوياً في المهرجان تكللت بالنجاح والإنجاز بإحراز المركزين الأول والثالث بعد المنافسة في النسخ الماضية.

وأضاف لـ«البيان» إن الإنجاز تحقق من خلال المشاركة بخيول تم تدعيمها حديثاً في الإسطبل قبل سنوات قليلة وتم الإعداد والتجهيز للسباق منذ فترة ليست بالقصيرة، موضحاً أنه في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة حقق الإسطبل المركز السابع ولكن مع التسلح بالإصرار والتركيز حالفهم التوفيق في تحقيق اللقب رغم المنافسة الشرسة في المرحلة الرابعة والأخيرة.

وتوجه محمد ناصر بالشكر والتقدير للجنة المنظمة في نادي دبي للفروسية ولجميع اللجان وفرق العمل الفنية والبيطرية خاصة في ظل استقبال أعداد كبيرة من المشاركين يؤكدها السباق بمشاركة 364 فارساً، لافتاً إلى أنه سيتخلل شهر رمضان المبارك أيام من التدريبات استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

«كأس جميلتي»

من جهة أخرى، يصل قطار مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، إلى ثالث محطاته، حيث تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة، صباح اليوم سباق جميلتي للأفراس برعاية «الطاير للسيارات» والذي يمتد لمسافة 120 كلم.

وتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على اللقب الذي أحرزه في النسخة الماضية الفارس عبدالله علي محمد العامري على صهوة «إل نايز جانيكا» بعد منافسة ساخنة شهدتها الأمتار الأخيرة من السباق مع الوصيف الفارس ماجد جمال المهيري على صهوة «كاستليبار تاناما» لإسطبلات F3-1، فيما حقق المركز الثالث في العام الماضي الفارس خليفة راشد العميمي على صهوة «زهيرا دي لهوم» لإسطبلات M7-1.

وينطلق السباق في السادسة والنصف.