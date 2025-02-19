زمزم الحسني بطلة كأس السيدات في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

توجت الفارسة العُمانية زمزم الحسني من اسطبلات سيح السلم بكأس السيدات لمسافة 101 كلم ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لغاية 22 من الشهر الجاري بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وحسمت البطلة لقب السباق الافتتاحي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» بمشاركة 106 فارسات، لتحرز المركز الأول على صهوة الجواد «دورزوك» لاسطبلات سيح السلم بزمن قدره 3:22:57 ساعات، بعد منافسة ساخنة بفارق ثانية عن الفائزة بالمركز الثاني الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز على صهوة «بولي» لاسطبلات M7، فيما حصدت المركز الثالث زميلتها في الاسطبل الفارسة الأورغويانية لوبا فيرلا على صهوة الجواد «ويلومير انكور» 3:23:38 ساعات.

تتويج الفائزين

وبعد ختام السباق، قام أحمد الكعبي نائب مدير نادي دبي للفروسية ومرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري، وفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، وفؤاد عزيزي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي، بتتويج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية.

كما حصلت الفائزة بالمركز الأول على مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، فيما نالت صاحبات المراكز من السادس إلى المركز الثلاثين مبالغ مالية قيمة.

وأشاد أحمد الكعبي نائب مدير نادي دبي للفروسية بمستوى منافسات اليوم الأول من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وقال إن جميع الخيول المشاركة تميزت بالجودة العالية وامتطى صهوتها نخبة من الفارسات من داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد المشاركين يعكس قوة السباق وأهميته وخاصة أن المهرجان يحتل مكانة كبيرة لدى الجميع كونه يحمل اسم «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيكون عشاق الفروسية وسباقات القدرة والتحمل على موعد مع مزيد من المفاجآت المميزة والتي تنتظرنا في السباقات المقبلة، وهي سباق الاسطبلات الخاصة (اليوم الأربعاء) ثم سباق جميلتي للأفراس قبل الوصول إلى مسك الختام في السباق الرئيس لمسافة 160 كلم.

من جانبها، عبرت زمزم الحسني بطلة السباق عن سعادتها بإحراز المركز الأول للمرة الأولى في مدينة دبي الدولية للقدرة وخاصة أن الانتصار الثمين جاء من محطة مهمة وكبيرة في مهرجان يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، حيث يعد الفوز باللقب الأغلى مصدر فخر واعتزاز في مسيرتها بالفروسية، مشيرة إلى أن السباق لم يخلُ من الصعوبة ولكن حالفهم التوفيق بدعم من المدرب سالم السبوسي الذي تهدي له هذا الإنجاز الكبير بجانب والدتها وكل مشجعيها.

بدوره، قال المدرب سالم السبوسي إن الرهان الأكبر كان على الجواد البطل «دورزوك» الذي كان على الموعد رغم المنافسة القوية، مؤكداً أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لهذه الرياضة العريقة وراء تحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج.

وأضاف السبوسي لـ«البيان» إنه رغم أن النتائج في الموسم لم تكن على قدر التطلعات، إلا أن الفوز في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة عوضهم عن الكثير في سباقات الموسم، حيث يحمل الفوز طعماً مختلفاً ويتطلعون في الأيام المقبلة إلى مزيد من الانتصارات قبل إسدال الستار على الموسم الجاري.

من جهة أخرى، ينطلق في السادسة والنصف من صباح اليوم سباق الاسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم في ثاني أيام فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

وتتطلع اسطبلات SS إلى المحافظة على اللقب الذي أحرزه العام الماضي الفارس سعيد محمد خليفة المهيري، على صهوة الفرس «شريفة»، مسجلاً زمناً قدره 3.29.57 ساعات، فيما احتل المركز الثاني في النسخة الماضية الفارس زايد محمد المهيري على صهوة الجواد «فانتا إم إل» لاسطبلات TNT الخاصة، وجاء في المركز الثالث الفارس مصعب محمد بالقيزي الفلاسي على صهوة الجواد «بوميك دي سوفيتيري» لاسطبلات TNT الخاصة.

وتم تقسيم سباق اليوم إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة «الأولى» التي تم ترسيمها بالألوان الصفراء 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثانية التي تم ترسيمها بالألوان الحمراء وتبلغ مسافتها 25 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، ثم المرحلة الثالثة التي تم ترسيمها بالألوان الزرقاء وتبلغ مسافتها 21 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، وأخيراً المرحلة الرابعة والأخيرة التي تبلغ مسافتها 20 كيلومتراً وتم ترسيمها بالألوان البيضاء.