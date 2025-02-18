لمسافة 101 كلم في سيح السلم.. النسخة 18 من مهرجان محمد بن راشد للقدرة تنطلق بـ«كأس السيدات»

تتجه الأنظار صباح اليوم إلى مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، التي تستضيف النسخة الـ18 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بمشاركة نخبة من الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

ويدشن فعاليات الحدث سباق السيدات لمسافة 101 كلم برعاية شركة عزيزي للتطوير العقاري، فيما تتواصل المنافسات غداً في سباق الاسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم قبل انطلاق كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، برعاية الطاير للسيارات، بعد غدٍ الخميس ويختتم الحدث فعالياته بالسباق الرئيس يوم السبت المقبل لمسافة 160 كلم برعاية طيران الإمارات.

ويحتل المهرجان مكانة رفيعة المستوى في عالم سباقات القدرة والتحمل ولا سيما أنه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بطل مونديال القدرة في المملكة المتحدة 2012 الداعم الأكبر لرياضة الآباء والأجداد على الصعيدين المحلي والدولي.

مؤتمر صحافي

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل الحدث في مؤتمر صحافي عُقد في مدينة دبي الدولية للقدرة بحضور أحمد الكعبي نائب مدير نادي دبي للفروسية والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في طيران الإمارات، ومنى حسن سعدون نائب رئيس قسم تجربة العملاء والتسويق في شركة الطاير للسيارات وممثل لجنة التحكيم بحضور مختلف وسائل الإعلام.

وأكد أحمد الكعبي نائب مدير نادي دبي للفروسية، أن المهرجان يعكس الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ودور سموه البارز في تعزيز حضور هذه الرياضة العريقة على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن المشاركة بحد ذاتها شرف كبير للجميع من الفرسان والملاك والمدربين وستكون دافعاً لكل المشاركين في المرحلة المقبلة.

وأشار الكعبي إلى أن المهرجان الذي يتكون من 4 سباقات مختلفة الفئات للسيدات والاسطبلات الخاصة والأفراس ومسك الختام سيكون مع السباق الرئيس كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، متمنياً التوفيق والسلامة لجميع المشاركين في المهرجان وكذلك التوفيق لجميع اللجان الفنية والبيطرية المتواجدة في هذا الحدث.

من جانبه، توجه الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على الدعم الكبير من سموه لرياضة الآباء والأجداد والذي يجسده المهرجان السنوي الذي يحمل اسم «فارس العرب».

وأضاف الهاجري إن الحدث من ركائز سباقات القدرة في الإمارات ويعد محط أنظار جميع الفرسان ومحبي سباقات القدرة والتحمل ويتميز بمشاركة مميزة من داخل الدولة وخارجها، مؤكداً الدور الرائد للمهرجان في الخارطة العالمية وإسهاماته في تطوير رياضة سباقات القدرة والتحمل على مستوى الإمارات والعالم أجمع بمشاركة نخبة الفرسان والذي يتطلع إليه الجميع من شتى أنحاء العالم.

سعادة

وأعرب عادل الغيث، عن سعادتهم بمواصلة رعاية طيران الإمارات لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الحدث الذي يجسد رؤية قيادتنا الحكيمة لترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية للتميز في رياضة القدرة والفروسية.

وأضاف إن رعايتهم لهذا المهرجان تعد مصدر اعتزاز وفخر كون المهرجان يحمل اسم «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، والذي أسهم برؤيته وعطائه في جعل الإمارات محطة مهمة لنخبة الفرسان والفارسات في العالم، مؤكداً أن دعمهم للمهرجان يأتي انطلاقاً من التزامهم العميق بالمساهمة في تعزيز القيم التي تربطنا بتاريخنا وثقافتنا وهي قيم الصبر والتحمل والإصرار التي تتجسد في رياضة القدرة، كما أنها تتماشى مع استراتيجية طيران الإمارات لتعزيز هويتنا الثقافية على الساحة الدولية وترسيخ مكانتنا كأحد أبرز الداعمين لرياضات الفروسية عالمياً.

وأشار الغيث إلى أنه لطالما ارتبط اسم طيران الإمارات برياضات الفروسية سواء خلال شراكتهم مع مضامير السباق العالمية أو عبر الفعاليات المرموقة مثل كأس دبي العالمي واسطبلات جودلفين، لتأتي رعاية مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة استكمالاً لهذه المسيرة حيث يعد الحدث منصة فريدة تجمع بين التاريخ والحداثة بين الأصالة والتطور لتعكس روح الإمارات ورؤيتها الطموحة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى المنظمين والداعمين لهذا المهرجان ومؤكداً في الوقت ذاته التزام طيران الإمارات بمواصلة مسيرة دعم الفعاليات التي تساهم في رفعة وازدهار دولتنا الحبيبة.

شكر

من جانبها، توجهت منى حسن سعدون بالشكر إلى نادي دبي للفروسية والقائمين على مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وأضافت إن شركة الطاير للسيارات وديفيندر ارتبطت ارتباطاً وثيقاً في مجال رعاية الفعاليات التي تدعم نسيج المجتمع ونجاحه بشكلٍ عام، ورعاية سباقات الخيل ورياضة الفروسية بشكل خاص، معربة عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في المهرجان عبر رعاية سباق كأس جميلتي للفارسات منذ عام 2012، وهم على ثقة تامة بأن سباق هذا العام سيواصل مسيرة النجاح والتألق ضمن هذه المُنشأة الرياضية المتكاملة، والتي تُعد من الأكثر تَميزاً في العالم.