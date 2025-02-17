نورا القبيسي تهدي اسطبل «البوادي» لقب مهرجان أبوظبي للقدرة

أهدت الفارسة نورا حمد القبيسي، اسطبل «البوادي» لقب سباق مهرجان أبوظبي المفتوح للقدرة لمسافة 120 كلم، والذي أقيم أمس في ختام موسم سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والذي شهد مشاركة 77 من نخبة الفرسان والفارسات على صهوة أقوى الخيول، وتميز بالتحدي والإثارة سعياً لبلوغ منصات التتويج.

وفي السباق تمكنت البطلة نورا القبيسي من التتويج باللقب بعدما حافظت على المركز السابع في المراحل الثلاث، وحققت قفزة كبيرة في مرحلة الحسم الرابعة والأخيرة لتنتزع المركز الأول على صهوة «أيزي بلاي» مسجلة زمناً قدره 4:21:38 ساعات، وحل ثانياً الفارس منصور خميس على صهوة «مونشادو» من اسطبلات F3 بعدما قطع مسافة السباق في 4:21:39 ساعات، وجاءت ثالثاً الفارسة ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة «سانتاريم» العائدة إلى اسطبلات الوثبة بزمن قدره 4:21:52 ساعات.

عقب اعتماد النتيجة رسمياً، تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، الذين كرّمهم مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية، ولارا صوايا، وسط حضور كبير من عشاق الخيول وجمهور القرية الذي تفاعل مع الأهازيج وقدم التهنئة للفائزين.

وعبر سلمان الصابري مدرب اسطبل البوادي، عن سعادته بنيل لقب سباق مهرجان أبوظبي المفتوح، ووصف السباق بالقوي، وقال إنه تميز بالسرعة وخاصةً في المرحلة الرابعة (الأخيرة) التي شهدت تقدماً كبيراً لمختلف الخيول من أجل بلوغ منصات التتويج وإحراز المركز الأول، وأضاف: الحمد لله الذي وفقنا في التتويج باللقب بعد أداء رائع من الخيل الذي أثبت جودته وقدرته على التفوق في مختلف المسافات، 100 كلم و 120 كلم ونأمل تحقيق المزيد من النجاحات في التحديات المقبلة.