راشد بن دلموك: فرسان الإمارات جاهزون لبطولة العالم بفرنسا

يشارك فرسان الإمارات للقدرة في بطولة العالم للخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات والتي تستضيفها مدينة جوليانج في فرنسا، يوم الثاني من أغسطس المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز الفرسان والخيول في العالم.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن الفريق أكمل استعداداته لخوض التحدي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معرباً عن فخره بما يقدمه الفرسان من التزام وتميّز يعكس مكانة الإمارات في رياضة القدرة.

وأكد أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية بالإنابة، أن فرسان الإمارات في أفضل جاهزية للمنافسة في هذه البطولة العالمية، التي تُعد من أقوى البطولات الدولية للخيول الصغيرة فئة الثماني سنوات.

ويتطلع فريق الإمارات لتحقيق نتائج جديدة تضاف إلى سجل إنجازاته الحافل في الميادين العالمية، وسط مشاركة قوية من نخبة الفرسان والمرابط الدولية.

كما يتطلع فرسان الإمارات إلى المحافظة على اللقب وتحقيق اللقب السادس في تاريخ البطولة بعد تألقهم في النسخة الأخيرة بإحراز ذهبيتي الفرق والفردي في مونديال سردينيا العام الماضي بقيادة الفارس راشد سعيد حمد الكتبي الحائز لقب فئة الفردي على صهوة «جيميريفا».