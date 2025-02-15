ميثاء القبيسي تحرز لقب السيدات في افتتاح مهرجان أبوظبي للقدرة

فازت الفارسة ميثاء محمد القبيسي بلقب سباق كأس السيدات للقدرة، أمس، في افتتاح مهرجان أبوظبي بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، الذي يتواصل اليوم بسباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 100 كلم، لملاك الإسطبلات الخاصة، ويختتم غداً بسباق مهرجان كأس أبوظبي المفتوح لمسافة 120 كلم.

وخلال سباق السيدات أمس الذي شهد مشاركة 79 فارسة من مختلف الإسطبلات، نجحت الفارسة البطلة ميثاء القبيسي في التتويج باللقب على صهوة «هيكلا دو باس» العائد إلى إسطبلات F3 على الرغم من دخولها المرحلة الأخيرة في المركز العاشر، ولكنها نجحت في التقدم وانتزاع اللقب بزمن قدره 3:26:58 ساعات.

وحلت ثانياً الفارسة مريم علي كريم، على صهوة «هانتيوتشا لارزاك» من إسطبلات الريف عجبان بعد أن قطعت المسافة في 3:27:05 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة فاي محمد، على صهوة «تشيلسي دي لوك» من إسطبل البوادي، بزمن قدره 3:27:58 ساعات.

وعقب إجراءات الفحص البيطري التي شهدت إبعاد عدد من الخيول، واعتماد النتيجة رسمياً، تم تتويج الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى بواسطة، مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مشرف الفعاليات بالقرية، وسط حضور عدد كبير من أطقم الإسطبلات التي شاركت في السباق وعشاق الخيول.

من جانبه عبر خليفة غانم المري، مدرب إسطبلات F3 عن سعادته بنيل اللقب عن طريق الفارسة ميثاء القبيسي، ذاكراً أن الخيل أثبت قوته وتميزه، وأن معدل سرعته في التحديات الأخيرة شجعهم على الدفع به في السباق، مبيناً أن الآمال عليه كانت كبيرة.

وقال خليفة المري إنه راضٍ عن أداء الخيل البطل ومستوى السباق الذي شهد مشاركة مجموعة من الخيول القوية التي تنافست على بلوغ منصات التتويج. وتواصلت جهود إدارة قرية الوثبة، تأهباً لسباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 100 كلم، والذي تم تقسيمه إلى 4 مراحل وينطلق عند السادسة والنصف صباح اليوم.