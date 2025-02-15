فرسان الإمارات يتطلعون إلى المحافظةعلى سيف أمير قطر للقدرة

يخوض فرسان الإمارات، اليوم، تحدي سباق سيف أمير قطر للقدرة لمسافة 120 كلم، في القرية الماراثونية بمنطقة سيلين في دولة قطر الشقيقة، بمشاركة 65 فارساً وفارسة من مختلف دول العالم.

وتضم قائمة الإمارات كوكبة من الفرسان المميزين أبرزهم الفارس سيف أحمد المزروعي حامل اللقب في النسخة الماضية، على صهوة «بوليو سان إندرياس» لإسطبلات MRM، والذي سيمتطي صهوته في هذه النسخة زميله حمد الكعبي.

والفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة «مبهر» لإسطبلات M7 المتوج أخيراً بلقب بطولة الفرسان في العلا لمسافة 120 كلم، كما تضم القائمة سعيد الخياري وسعيد محمد المهيري ومحمد سعيد البلوشي.

ويقام السباق لمسافة 120 كلم تنقسم إلى أربع مراحل (المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم، والثانية لمسافة 35 كلم، والثالثة لمسافة 25 كلم، والرابعة لمسافة 20 كلم)، وسيشهد السباق منافسة خليجية قوية بين فرسان الإمارات وقطر وسلطنة عمان والسعودية والبحرين من أجل الظفر بالسيف الذهبي.

مواصلة التألق

ويسعى فرسان الإمارات إلى التتويج باللقب للعام الثالث على التوالي، حيث نال فرسان الإمارات في نسخة 2023 المركزين الأول والثاني بعد إحراز الفارس سعيد أحمد الشامسي اللقب على صهوة «توريغ دي فال دي آتر» لإسطبلات «M7»، والوصيف سعيد محمد المهيري على صهوة «سمسرة دي آيلاس» لإسطبلات «MRM»، ليواصل فرسان الإمارات تألقهم في النسخة الماضية بعد تتويج الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب السباق، على صهوة «بوليو سان إندرياس» لإسطبلات MRM، وفوز فارسنا محمد سعيد البلوشي، بالمركز الثالث والكأس البرونزية، على صهوة «كازماك مورنينغ ستار».