مهرجان أبوظبي للقدرة ينطلق اليوم بسباق كأس السيدات

ينطلق، اليوم، مهرجان أبوظبي للقدرة، الذي تنظمه قرية الإمارات العالمية بالوثبة، والذي يستمر لمدة 3 أيام متتالية في ختام موسم سباقات القرية، وستكون البداية اليوم بسباق كأس السيدات لمسافة 100 كلم، ويقام غداً سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 100 كلم، المخصص لملاك الإسطبلات الخاصة، ويختتم الحدث يوم الأحد بسباق مهرجان كأس أبوظبي المفتوح لمسافة 120 كلم.

وأكملت إدارة القرية الترتيبات الخاصة بالمهرجان، بتجهيز مسار السباق، ومرافق القرية، مع إكمال إجراءات التسجيل من قبل الإسطبلات والأندية المشاركة في المهرجان، وإجراءات الفحص البيطري على الخيول المشاركة في افتتاح سباقات المهرجان.

وينطلق سباق السيدات، اليوم عند السادسة والنصف صباحاً، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفارسات، يتنافسن بقوة على بلوغ منصات التتويج، وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، بداية بالمرحلة الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، يعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، والثانية لمسافة 25 كلم، تم ترسيمها باللون الأصفر، ويعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، أما المرحلة الثالثة لمسافة 20 كلم فباللون الأحمر وفترة راحة 40 دقيقة، وستكون المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض، والتي يعقبها إجراءات الفحص البيطري قبل اعتماد النتيجة رسمياً لتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تحكم السباق، حفاظاً على السلامة العامة للفارسات وحتى يخرج السباق بصورة متميزة.