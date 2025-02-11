فرسان الإمارات.. إنجازات من ذهب في العلا

أثبت فرسان الإمارات أنهم رقم صعب في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل «كأس الفرسان 2025» التي أقيمت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعدما واصل أبناء الإمارات مسيرة الإنجازات التي سطروها في تاريخ البطولة على مدى السنوات الماضية، وأبرزها تتويج الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل في نسخة سنة 2020 على صهوة الفرس «عطوفة دي لاب»، ليواصل فرسان الإمارات تألقهم في سباقات الحدث باعتلاء منصة التتويج مرتين في غضون 48 ساعة والهيمنة على معظم المراكز الأولى.

ونجح فرسان الإمارات في حصد لقب ووصافة كأس الفرسان لمسافة 160 كلم عن طريق البطل سالم حمد ملهوف والوصيف سعيد الخياري، إضافة إلى حصد عبدالله علي العامري الوصافة في المنافسات الافتتاحية لمسافة 120 كلم وإحراز سيف المزروعي المركز الثالث في السباق ذاته.

وتوج سالم ملهوف بطل العالم للقدرة في سنة 2021 ووصيف مونديال «بو ذيب - الإمارات 2023» بلقب كأس الفرسان، أول من أمس، في ختام فعاليات الحدث على صهوة «هامة» لاسطبلات M7، واحتل زميله في الاسطبل سعيد الخياري المركز الثاني على صهوة «اس دبليو جيسكا»، كما تألقت اسطبلات الإمارات بعدما حقق الأوروغوياني ماتياس هيرنانديز المركز الثالث من اسطبلات العين على صهوة «خيرجن».

وصافة الكأس

وشهدت البطولة التي امتدّت على يومين تميز فرسان الإمارات بعدما حصد فارسنا عبدالله علي العامري وصافة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل «كأس الفرسان 2025» لمسافة 120 كلم ضمن فعاليات اليوم الأول للحدث على صهوة «شارديل جيغر» لاسطبلات F3 فيما احتل فارسنا سيف المزروعي المركز الثالث على صهوة «أبيلا دي ال انكلوس» لاسطبلات MRM قبل أن يواصل فرساننا تألقهم في اليوم الثاني بانتزاع المركزين الأول والثاني.

سجل حافل

يمتلك فرسان الإمارات سجلاً حافلاً بالإنجازات في تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين، فاحتكرت الإمارات المراكز الثلاثة الأولى في نسخة سنة 2020 بقيادة الفارس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل النسخة الثانية من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل على صهوة الفرس «عطوفة دي لاب».

واستعاد الفارس سالم حمد ملهوف، ذاكرة الانتصارات والإنجازات فيعد بطل النسخة الأولى من سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل في سنة 2019 على صهوة الجواد «بلاك ريدج أنديغو»، بينما تألقت اسطبلات العين للقدرة في سنة 2022 بعد حصد المركزين الأول والثاني في النسخة الثالثة من كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل.

ويعد الحدث من أبرز الفعاليات الرياضية في المملكة العربية السعودية الشقيقة على مستوى رياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل، فتجاوز عدد المشاركين في نسخة هذا العام أكثر من 200 فارس وفارسة من نخبة فرسان العالم بقرية الفرسان للفروسية في العلا، تنافسوا في جوائز مالية ضخمة على مستوى العالم في رياضات القدرة والتحمل بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليون ريال سعودي.