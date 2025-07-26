خيول الإمارات تطارد الألقاب في «آسكوت» و«ساراتوغا»

تتجه الأنظار اليوم إلى مضمار آسكوت العريق الذي يخوض فيه النجم العالمي «ريبلز رومانس» لجودلفين تحدياً جديداً في مسيرته اللامعة، حيث يطمح لتحقيق أول انتصار له في سباق الفئة الأولى على المضامير البريطانية، عبر مشاركته في سباق «كينغ جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 2400 متر حاملاً طموحات الإمارات في السباق العريق.

وستكون المواجهة ساخنة على اللقب في ظل مشاركة كوكبة من أفضل الخيول الفائزة بسباقات الفئة الأولى وهي «كالاندغان» بإشراف المدرب غرافورد و«يان برويغل» بإشراف إيدن أوبراين والذي يدفع أيضاً بـ«كونتينيوس»، و«كالبانا» بإشراف أندريه بالدنغ بجانب «ريبلز رومانس» لجودلفين بإشراف المدرب شارلي أبلبي.

ومن المتوقع أن يشهد السباق صراعاً مثيراً باعتباره من أبرز منافسات منتصف الصيف في مضمار أسكوت، وقد سبق لجودلفين أن توج به عبر أسماء بارزة مثل «سوين»، «ديلامي»، «دوين»، و«أديار».

ويتطلع «ريبلز رومانس»، إلى مواصلة تحطيم الأرقام القياسية، بعد أن أصبح أول جواد يحقق لقب بريدرز كب تيرف للفئة الأولى في نسختين غير متتاليتين خلال نوفمبر الماضي، كما يعد الجواد العالمي الوحيد من خارج هونغ كونغ الذي يفوز بسباق «شامبيونز آند تشيتر كب» للفئة الأولى.

ويدشن فعاليات الحفل الشوط الافتتاحي لمسافة 1200 متر بمشاركة 7 خيول أبرزها «هاربور لوك» و«وردز ترث» لجودلفين، و«وشاد» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم .

وفي سباق آخر ضمن أمسية هذا اليوم، تأمل المهرة «دانس تو ذا ميوزك» لجودلفين، في متابعة بدايتها الناجحة من خلال مشاركتها في سباق برينسيس مارغريت ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر، كما تشارك في السباق «دانيه أوف داندي» لجابر عبدالله .

ويخوض «رويال دريس» بشعار سعيد بن منانة التحدي في الشوط الثالث «لونجين فاليانت ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة الميل ، وفي شوط الهانديكاب لمسافة الميل يشارك «طيروم» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«سيزيفيان» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ويسدل الستار على الأمسية عبر سباق السرعة لمسافة 1000 متر بمشاركة «كفر أب» بشعار خليفة سعيد سليمان.

من جهة أخرى، يتطلع «سوفرينتي»، الفائز بسباقي كنتاكي داربي وبيلمونت ستيكس، لمواصلة موسمه الاستثنائي عبر المشاركة في سباق جيم داندي ستيكس للفئة الثانية على مضمار ساراتوغا بالولايات المتحدة. ويخوض مشاركته الثانية هذا الصيف في ساراتوغا بعد فوز حاسم على بطل بريكنس ستيكس «جورناليزم» في بيلمونت ستيكس للفئة الأولى.

وتخوض «باريس ليلي» لجودلفين سباق مونماوث أوكس للفئة الثالثة في مضمار مونماوث بارك.من جانب آخر، يدخل فريق جودلفين أستراليا المنافسة على لقب بليتشينغلي ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر، آخر سباقات الفئات لهذا الموسم على مضمار كولفيلد، يوم السبت، بثلاثة خيول هي «كالوس»، و«انهبيشنز»، و«كين».

«سوفرينتي» يسعى لمواصلة التألق في أمريكا عبر «جيم داندي ستيكس»