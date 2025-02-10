إسطبلات الوثبة تحرز لقب كأس رئيس الدولة للقدرة

تُوجت الفارسة ماسة عدنان على صهوة «سيكمو» العائد إلى إسطبلات الوثبة بلقب سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، في نسخته الـ26، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة، أمس في الوثبة، برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بمشاركة 126 فارساً وفارسة من 38 جنسية.

وتألقت الفارسة ماسة عدنان في السباق لتكون ثاني فارسة تتشرف بنيل لقب الكأس الغالية، والمرة العاشرة التي تحرز فيها إسطبلات الوثبة اللقب، وجاء فوز الفارسة البطلة بعد مستوى متميز خلال المراحل الست التي حققت خلالها نتائج متفاوتة، ونجحت في التقدم تدريجياً وسط منافسة قوية، حتى تمكنت من نيل الصدارة عن جدارة بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 6:9:39 ساعات.

وحل ثانياً الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة «ناوي» من إسطبلات M7، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 6:9:42 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس راشد محمد المهيري على صهوة «بدوينا كريستيانا» العائدة إلى إسطبلات F3 بزمن قدره 6:9:50 ساعات.

تتويج

عقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة رسمياً، تم تتويج أصحاب المراكز الأولى بواسطة مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وسهيل العريفي، مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد المهيري، ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد السويدي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وتم التتويج في حفل أنيق وسط فرحة كبيرة واحتفالات أطقم الإسطبلات الفائزة والمشاركة في الحدث المميز.

من جانبه، رفع مسلم العامري آيات التهاني إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة فوز إسطبلات الوثبة باللقب، وقدم التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى في السباق، ذاكراً أن التهنئة تشمل جميع المشاركين، وقال: الوجود في حدث كبير ومهم مثل سباق كأس رئيس الدولة، الأبرز في سباقات القدرة، شرف كبير للفرسان والفارسات، لذلك كل من شارك يستحق التهنئة على وجوده وما قدمه، أما الفوز في النهاية فهو توفيق من الله.

وأثنى مسلم العامري على المستوى الذي قدمه المشاركون، موضحاً أن السباق كعادته تميز بالقوة بعد أن دفعت خلاله الإسطبلات بأفضل وأقوى الخيول وأميز الفرسان لنيل شرف بلوغ منصات التتويج.

وأضاف: نحيي جهود الملاك والمدربين وكل الشركاء الذين كانوا معنا، وأسهموا في نجاح السباق والتهنئة لإخواننا في اللجنة المنظمة وكل العاملين في قرية الإمارات العالمية للقدرة، الذين بذلوا الكثير من الجهد في الفترة الماضية لكي تكون القرية في كامل الجاهزية لاستقبال وتنظيم السباق.

نهاية الموسم

وقال ماجد الجهوري، مدرب إسطبلات الوثبة، إن الموسم انتهى بالنسبة لإسطبلات الوثبة، لأنها نجحت في الفوز بالسباق الأهم الذي يعتبر، حسب قوله، رأس هرم سباقات القدرة.

وأضاف: التتويج باللقب جاء بعد مجهود كبير من المدرب علي الجهوري الذي فارقه النوم في الأيام الماضية بسبب انشغاله بالتفكير في كيفية الوصول إلى لقب السباق، إضافة إلى مجهود كل طاقم إسطبل الوثبة الذي أكد تميزه بنيل لقب الكأس الغالية للمرة العاشرة.