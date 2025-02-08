«هاتريك» لخيول ياس للسباقات في ثامن سباقات مضمار العين

واصلت خيول (ياس للسباقات) تألقها المبهر في العين، وحققت ثلاثة انتصارات (هاترك) في ثامن سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية أول من أمس، بدأها المهر (سعود) بإشراف ماجد الجهوري، وبقيادة سيلفستر دي سوسا، بتصدره للشوط الرابع بعدما اكتسح المنافسين بفارق 6 أطوال عن أقرب الملاحقين وبزمن 1:50:60 دقيقة.

وخطف الجواد (مروان الوثبة) بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة قيس البوسعيدي، لقب الشوط الخامس محققاً الفوز الثاني بفارق طول وربع، وبزمن 1:53:37 دقيقة، وأكمل الجواد (طارق) بإشراف ماجد الجهوري، وبقيادة سيلفستر دي سوسا، الثلاثية ( هاتريك) بانتزاعه لقب الشوط السادس، في الأمسية.

وكان المضمار العيناوي، قد أقام حفل سباقه الثامن بالموسم أول من أمس وشهده وتوج الفائزين كل من، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وحضره حشد جماهيري كبير من عشاق ومحبي سباقات الخيول.

ونجحت خيول (خالد خليفة النابودة) بإشراف أرنست أورتيل، وبقيادة تاج أوشي في تحقيق الثنائية بفوز الجواد (أيه إف مخرج)، بلقب الشوط الثالث، ، والجواد (أيه أف حكومة) بفوزه بلقب الشوط السابع، بفارق طول ونصف الطول عن أقرب الملاحقين.