قرية الوثبة تكشف عن تفاصيل سباق كأس رئيس الدولة للقدرة اليوم

تكشف قرية الإمارات العالمية للقدرة، بمقرها في الوثبة، عند الخامسة من مساء اليوم عن تفاصيل سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، والذي تحتضنه قرية الوثبة بعد غدٍ، برعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وبتنظيم قرية الوثبة تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتقدم إدارة القرية واللجنة المنظمة، تفاصيل السباق والفعاليات المصاحبة، خلال مؤتمر صحافي بحضور عدد كبير من الشخصيات المهتمة برياضة الفروسية، والملاك والمدربين وضيوف الدولة ووسائل الإعلام المختلفة، ويتم خلال المؤتمر كشف ترتيبات وتفاصيل السباق الذي يعتبر من أبرز سباقات القدرة على مستوى العالم، ويتنافس عليه نخبة الفرسان والفارسات، لنيل شرف الفوز بالكأس الغالية وبلوغ منصات التتويج، وعقب نهاية المؤتمر يتم الإعلان عن الافتتاح الرسمي للسباق، والذي يعقبه حفل عشاء ضيوف الأمسية.

وتجرى يوم غدٍ عمليات الفحص البيطري للخيول المشاركة والتأكد من جاهزيتها البدنية قبل اعتمادها رسمياً استعداداً لخوض التحدي، وعقب إجراءات الفحص البيطري، تقام ندوة بعنوان «تاريخ سباق كأس رئيس الدولة للقدرة» لمدة 3 ساعات بمشاركة نخبة من خبراء الخيل، يستعرض مسيرة الكأس الغالية وتأثيرها الإيجابي في دعم سباقات الخيل وتطويرها.

اكتمال الترتيبات وأكد مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، أن كافة الترتيبات قد اكتملت بالقرية لاستضافة الحدث المهم الذي ينطلق عند السادسة صباح بعد غدٍ وتم تقسيمه إلى 6 مراحل، ذاكراً أن سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة يعتبر عيداً لعشاق الخيول لما يتمتع به من مكانة كبيرة في نفس الجميع ويحلم به كل مشارك، مبيناً أن اللجنة المنظمة ضاعفت جهودها في الأيام السابقة نظراً لأهمية السباق والمتابعة التي يحظى بها محلياً وعالمياً، وأضاف: «نأمل أن يأتي السباق بالمستوى الذي نتوقعه في يوم استثنائي ومهم يترقبه الجميع باهتمام متعاظم».