مهرجان محمد بن راشد للقدرة النسخة الـ 18 ينطلق 19 الجاري

يترقب عشاق رياضة الفروسية وسباقات القدرة النسخة الـ 18 من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي ينطلق 19 فبراير الجاري، ويتضمن 4 سباقات يدشنها تحدي السيدات لمسافة 101 كلم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة للمسافة ذاتها، ثم كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، ويختتم فعالياته بالسباق الرئيس لمسافة 160 كلم يوم 22 من الشهر الجاري.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، يعد من أبرز وأهم الفعاليات العالمية في برنامج سباقات القدرة، وذلك بفضل دعم ورؤية سموه باعتباره الداعم الأول عالمياً لهذه الرياضة، مشيراً إلى أن المهرجان الذي يتألف من 4 سباقات نجح في بلوغ مستويات جديدة من القوة والمنافسة العالمية بين أبرز الإسطبلات والفرسان من مختلف دول العالم ليستمر نمو هذه البطولة التي حققت نجاحاً تلو الآخر في السنوات الماضية.

من جانبه، قال أحمد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية: «إنه من المتوقع أن تتميز النسخة الـ 18 من المهرجان بالجودة العالية والمنافسة القوية لأفضل الإسطبلات والفرسان، لا سيما أن الحدث يحمل اسم «فارس العرب»، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أبرز الداعمين لفعاليات سباقات القدرة داخل الدولة وخارجها».

وأضاف الكعبي، إن فريق العمل يعمل باستمرار لإخراج نسخة متفوقة وناجحة بكل المعايير، ويأمل أن يكون حدثاً ممتعاً للمشاركين والمتابعين سوياً، كما يتطلعون للترحيب بالجميع في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، على مدار المهرجان الذي يتضمن 4 سباقات مختلفة وعلى رأسها كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدة والتحمل لمسافة 160 كلم.