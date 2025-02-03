مهرجان سلطان بن زايد للقدرة يتواصل اليوم

يستأنف مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة فعالياته بقرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، صباح اليوم، بسباق الشباب والناشئين، والجولة الأولى للسباق الماراثوني لمسافة 160 كلم.

وكان المهرجان الذي تألف من 4 سباقات، وينظمه اتحاد الفروسية والسباق، قد انطلق الجمعة الماضية بسباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، ثم تلاه يوم السبت سباق السيدات، وكلاهما لمسافة 100 كلم.

وتبدأ فعاليات سباقات، اليوم، بالجولة الأولى «80 كلم» للسباق الماراثوني على لقب كأس الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي تبلغ مسافته الكلية 160 كيلومتراً، ومصنف دولياً بنجمتين، وتقام الجولة الثانية وهي أيضاً من 80 كلم غداً الثلاثاء. ويقام بالتزامن مع الجولة الأولى للماراثون سباق الشباب والناشئين الدولي لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة»، وشهدت قرية بوذيب إجراء عمليات الفحص البيطري للخيول، وأوزان الفرسان والفارسات بما يتطابق مع شروط ولوائح السباق، وأكمل اتحاد الفروسية والسباق ترتيبات إقامة السباقين من خلال اللجان المختصة.