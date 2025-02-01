فيصل الرحماني: نتعهد بتعويض الجمهور بعد تأجيل السباق السابع

قرر نادي العين للفروسية تأجيل سباقه السابع بالموسم الحالي بسبب ظروف خارجة عن الإرادة حالت دون إكماله بعد الشوطين الأول والثاني ليتوقف عند الشوط الثالث.

وكان توقيت انطلاقة السباق الذي خصص للخيول العربية الأصيلة وتضمن الجولة الأولى لماراثون العين، تأخر حتى السادسة مساء بدلاً من الخامسة قبل أن ينطلق بالفعل، وبعد شوطين شهدا إثارة بالغة، تم الإعلان عن توقفه فجأة لظروف حالت دون إكماله.

وعبّر فيصل الرحماني، نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام على السباقات، عن أسفه لعدم إكمال السباق، مؤكداً إقامة الجولة يوم 27 مارس المقبل، ووعد بتعويض عشاق سباقات الخيل، موضحاً أنه سيتم رفع قيمة جوائز الترشيحات في السباق الثامن 6 فبراير المقبل.