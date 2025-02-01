«الكمدة» بطلة الإسطبلات الخاصة بمهرجان سلطان بن زايد للقدرة

حافظت إسطبلات الكمدة للعام الثالث على التوالي على لقب سباق الإسطبلات الخاصة، بعد أن انتزع فارسها ذياب عبدالله محمد البلوشي لقب السباق الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية بالختم في أبوظبي، في فاتحة فعاليات مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الدولي للقدرة، الذي يستمر حتى الاثنين المقبل.

وشهد السباق الذي أقيم لمسافة 100 كلم، مشاركة 157 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، ونظمه اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وقطع البطل المسافة الكلية على صهوة «هايم كامبريكو» بزمن قدره 3:32:23 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 28.25 كلم/ساعة. وجاء في المركز الثاني الفارس ماتياس هيرنانديز على «أس أم سيرينا» لإسطبلات «إيه أم أن» وسجل 3:32:45 ساعة.

وحلت في المركز الثالث آنا سيسيليا جارسيا على صهوة «فارزبوس كابريات» لإسطبلات «أم إيه بي» بزمن قدره 3:33:07 ساعة.

وشهد السباق وتوج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بحضور أحمد السويدي، المدير التنفيذي للاتحاد، وعبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة.

وتتواصل صباح اليوم فعاليات المهرجان، بسباق السيدات لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة فارسات الإمارات في الدولة، إلى جانب فارسات أخريات يمثلن الإسطبلات المختلفة.

وتبلغ مسافة سباق السيدات 100 كلم، تم تقسيمها إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي رسمت بالأعلام البرتقالية، 30 كلم، والثانية بالأعلام الزرقاء 30 كلم، ثم الثالثة بالأعلام الخضراء باللون الأبيض وتبلغ مسافتها 20 كلم، فيما تبلغ المرحلة الأخيرة التي ترسم بالأعلام البيضاء 20 كلم، وتتخلل المراحل فترات راحة إجبارية تتراوح بين 50 و60 دقيقة.

ومن أبرز وأهم شروط السباق أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وما فوق، وأن لا يقل وزن الفارسة عن 50 كجم مع السرج، وأن لا يزيد نبض الخيل عقب نهاية كل مرحلة من المراحل الأربع على 64 نبضة في الدقيقة الواحدة.

وشهدت قرية بوذيب، إجراء عمليات الفحص البيطري للخيول وأوزان الفارسات بما يتطابق مع شروط ولوائح السباق، وأكمل اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ترتيبات إقامة المهرجان من خلال اللجان المختصة.