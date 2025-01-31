«فيرست كونكويست» لجودلفين يطارد لقب «دبي ميلينيوم ستيكس»

يحتضن مضمار ميدان العالمي اليوم الأمسية العاشرة لكرنفال سباقات دبي برعاية «إعمار»، ويضم الحفل 8 أشواط بإجمالي جوائز مالية تبلغ 2.905.000 درهم، أبرزها سباق «دبي ميلينيوم ستيكس» في الشوط السادس للفئة الثالثة لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، والبالغ مجموع جوائزه 700 ألف درهم بمشاركة 10 خيول، أبرزها «فيرست كونكويست» بشعار جودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

والذي يسعى إلى مواصلة تألقه وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد فوزه الأخير في مضمار ميدان، خصوصاً أن التاريخ يميل لمصلحة الخيول بالشعار الأزرق الملكي بعد الفوز في10 من أصل 11 نسخة من السباق.

حيث ضمت قائمة الفائزين بالسباق أسماء بارزة مثل «هنترز لايت» و«ترايستر» و«غياث» و«نيشنز برايد»، وجميعهم أبطال سباقات من الفئة الأولى.

ويشارك في السباق «دوليلي» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة برناردو بينيرو وإشراف سالم بن غدير، كما يعد «أساسي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم من أبرز الأسماء المنافسة على اللقب بقيادة راي داوسون وإشراف مايكل كوستا.

ويفتتح الحفل سباق التكافؤ «ذا أويسيس من إعمار» لمسافة 1400 على المضمار الرملي، والبالغ مجموع جوائزه 165 ألف درهم، بمشاركة 16 خيلاً، أبرزها «ميادين» بشعار شادويل بإشراف دووج واتسون، ويبرز في الشوط «سيكورسكي» بإشراف بوبات سيمار و«ديوكم» بإشراف عقبة عاشور.

ويستقطب سباق موج ستيكس للمهرات في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر والبالغ مجموع جوائزه 500 ألف درهم، 10 من مهرات الثلاث سنوات، أبرزها «ماونت بريز» بشعار جودلفين وإشراف شارلي أبلبي، كما تنافس على اللقب «لكبا» بإشراف بان باربيروت و«أوكتانز» بإشراف جيليرمو أريزكوريتا.

ويشهد الشوط الثالث «ذا فالي من إعمار» لمسافة 1900 متر المخصص للخيول التي لم تحقق فوزين «تكافؤ» والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم بمشاركة 9 خيول، أبرزها «إكسكولبيشن» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير، وينافس على اللقب «استمرار» للشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة إضافة إلى «أنديفيتد» بإشراف بوبات سيمار.

«دبي سبرينت»

ويشارك في الشوط الرابع، «سباق دبي سبرينت» لمسافة 1200 متر «قوائم»، 11 خيلاً أبرزها «رومانتيك ستايل» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، إضافة إلى «إماراتي أنا» بإشراف جيمي أوسبورن و«إيكو بوينت» بإشراف مصبح المهيري.

ويشهد الشوط الخامس «خور دبي» لمسافة 1400 متر «تكافؤ» على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم بمشاركة حصة كاملة من الخيول من 16 خيلاً، أبرزها «خنجر» بشعار شادويل بإشراف مصبح المهيري، كما ينافس على اللقب «ماجيك بيتشن» بإشراف أحمد بن حرمش، و«ستريت أند ليفل» بإشراف بوبات سيمار، و«آيلز إت آيلز» بإشراف مصبح المهيري.

وتتنافس في الشوط السابع«إعمار الجنوب» لمسافة 2200 متر الخيول التي لم يسبق لها الفوز مرتين ويبلغ إجمالي جوائز السباق 175 ألف درهم بمشاركة 10 خيول، أبرزها «غنص آند غلوري» بإشراف بوبات سيمار و«المختار» و«فالديفيا» بإشراف أحمد بن حرمش.

ويختتم الحفل فعالياته بسباق تحضيري جميرا جينيز في الشوط الثامن لمسافة 1600 متر والبالغ مجموع جوائزه 500 ألف درهم بمشاركة 10 خيول، من أبرزها رباعي جودلفين «القدرة» بإشراف شارلي أبلبي والذي يدفع بـ «هالاسان»، فيما يدفع المدرب سعيد بن سرور بـ «ديزرت شادو» و«كاسل غيتس» بالشعار الأزرق الملكي.

التحدي الأبرز

وأكد شارلي أبلبي تصاعد مستوى «فيرست كونكويست» لجودلفين للتحدي الأبرز في شوط «دبي ميلينيوم ستيكس»، بعد أن حقق فوزاً لافتاً في مشاركته الأولى بدبي، وتحسن أداؤه بعد تلك المشاركة.

مشيراً إلى أن «فيرست كونكويست» يخوض سباقاً فئوياً، وسيكون من المثير معرفة كيفية تعامله مع التحدي الجديد، حيث سيكون السباق بمثابة اختبار لقدراته في هذا المستوى لمعرفة مستقبله، ويأمل من جانبه اكتساب رؤية أوضح بعد السباق.

وعن مشاركة «رومانتيك ستايل» في سباق دبي سبرنت، قال شارلي أبلبي: «إن سباق «كيب فيردي» الذي خاضته «رومانتيك ستايل» كان مربكاً، وكانت هناك بعض الشكوك حول قدرتها على تحمل مسافة الميل، ولكنها ازدادت قوة خلال الشتاء.

وقد تكون العودة إلى المسافات القصيرة مناسبة لها بالنظر إلى نسبها، حيث تدخل السباق في حالة رائعة، وإذا تأقلمت مع المسافة الأقصر، فسيمنحها ذلك خيارات أوسع مستقبلاً».