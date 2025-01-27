ماجد المهيري يهدي إسطبلات «F3» لقب سباق الخيول العربية للقدرة

أهدى الفارس ماجد جمال المهيري، إسطبلات «F3» لقب سباق كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة، البالغ مسافته 100 كلم، والذي نظمته جمعية الإمارات للخيول العربية وقرية الإمارات العالمية للقدرة أمس، بمشاركة 94 فارساً وفارسة من مختلف أندية وإسطبلات الدولة.

وتمكنت إسطبلات «F3» عبر السباق من تحقيق تفوق واضح بنيل المركزين الأول والثاني، وجاء تتويج بطل السباق، على صهوة «هيلستون اذار»، بعد أن نجح في التقدم خلال مراحل السباق الأربعة قاطعاً المسافة في 3:27:55 ساعات.

توج الفائزين، الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة ومحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول العربية.