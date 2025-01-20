علي عادل بطل سباق كأس محمد بن منصور للقدرة

حقق الفارس علي عادل زيد، لقب سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 100 كلم، «الاسطبلات الخاصة» الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة أمس، بمشاركة 173 فارساً وفارسة من مختلف اسطبلات الدولة، والذي تميز بالأثارة والحماس، والمنافسة القوية بين جميع المشاركين على الفوز باللقب ومراكز المقدمة، بحضور الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، الذي توج الفائزين، ورافقه مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، محمد الحضرمي، مشرف الفعاليات، عبدالرحمن الرميثي، مشرف القرية، لارا صوايا.

ونجح الفارس البطل في حسم اللقب على صهوة «سانتريم» العائد إلى محمد خالد البلوشي، بعد أن تدرج في السباق خلال مراحله الأربع، حيث أنهى المرحلة الأولى في المركز السادس، متأخراً عن المتصدر بفارق دقيقتين و4 ثوانٍ، وفي المرحلة الثانية تقدم نحو المركز الخامس، ثم أحرز المركز الثالث في المرحلة الثالثة، وواصل التقدم في جولة الختام وتمكن من تحقيق التفوق بالتربع على الصدارة بلوغاً لخط النهاية، لينال اللقب، بزمن قدره 3:25:14 ساعات.

وجاء في المركز الثاني الفارس خالد طارق على صهوة «داكار» العائد إلى اسطبلات مطر المزروعي للقدرة بزمن قدره 3:25:23 ساعات، وحلت في المركز الثالث ليلى عبدالعزيز الرضا على صهوة «تورفيسكو أوف جريدوس» من اسطبلات إنجاز للقدرة بزمن قدره 3:25:27 ساعات.

بدوره ثمن مسلم العامري، رعاية ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للسباقات والفعاليات التي تنظمها وتستضيفها قرية الإمارات العالمية للقدرة، ذاكراً أن دعم سموه جعل القرية وجهة جاذبة لنخبة فرسان العالم الذين يتسابقون للمشاركة في نشاط القرية، ووضع الإمارات في مقدمة دول العالم برياضة الفروسية.

وهنأ العامري الفائزين بالمراكز الأولى في السباق، وتوجه بالشكر إلى الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، على حضوره وتتويجه الأبطال، وأضاف: سعدنا بالمنافسة القوية بين الإسطبلات والفرسان، والنجاح المميز للفعاليات المصاحبة للسباق التي أضفت أجواء عائلية على الحدث، وخلقت أجواء رائعة داخل القرية، ونأمل أن تتواصل النجاحات خلال التحديات المقبلة.