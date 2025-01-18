نخبة الفارسات في سباق كأس فاطمة بنت منصور للقدرة اليوم

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة لمسافة 100 كلم الخاص بالسيدات، الذي ينطلق عند السادسة والنصف صباحاً في الوثبة، بمشاركة نخبة الفارسات من مختلف إسطبلات الدولة، وسط حماس كبير لبلوغ منصات التتويج في أول سباقات العام الجديد بالقرية.

وتم تقسيم مسافة السباق، بواسطة اللجنة المنظمة إلى 4 مراحل، الأولى لمسافة 35 كلم باللون الأزرق، والثانية لمسافة 25 كلم باللون الأصفر، وتبلغ مسافة المرحلة الثالثة 20 كلم تم ترسيمها باللون الأحمر، والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض، وعقب نهاية السباق وإجراءات الفحص البيطري يتم الإعلان عن الفائزين وتتويج وتكريم أصحاب المراكز الأولى.

واكتملت تحضيرات السباق بتجهيز كل مرافق القرية، والوقوف على المسارات وبوابات الانطلاق، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط المهمة أبرزها أن يكون الحد الأدنى لعمر الخيل المشارك 6 سنوات وفوق، والحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كلجم، وألا تتجاوز نبضات الخيل 64 نبضة عند الفحص البيطري عقب كل مرحلة.

ومن الضوابط المهمة التي حددتها اللجنة المنظمة، عدم الازدحام أمام البوابة البيطرية، ومنعت استخدام السوط أو وخز الخيل، مع ارتداء الزي المناسب للسباق، وتحديد عدد المرافقين للخيل، وغيرها من الضوابط التي تستهدف بها اللجنة توفير أعلى درجات السلامة اللازمة للفارسات والخيول، وتنظيم السباق بعيداً عن المخالفات، إضافة إلى العديد من الضوابط الأخرى.

جاهزية تامة

وأكد مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، الجاهزية التامة لاستضافة السباق، ذاكراً أن اللجنة المنظمة كعادتها أجرت الترتيبات اللازمة حتى يخرج السباق بأعلى درجات التميز، وأن يكون امتداداً للنجاحات السابقة في الموسم الحالي، وقال العامري إن السباق يتميز بروح التحدي لأن كل الفارسات يرغبن في بلوغ منصات التتويج.

وأضاف: من واقع مستوى الفارسات والمستوى الذي وصلت إليه رياضة القدرة في الدولة، نتوقع أن يحقق السباق النجاح الذي يليق بمنافسات قرية الوثبة، من حيث الأداء والالتزام باللوائح المحددة والمعروفة لجميع المشاركات.