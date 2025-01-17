111 خيلاً تتنافس في الأمسية الثامنة لكرنفال سباقات دبي

يستضيف مضمار ميدان العالمي، اليوم، الأمسية الثامنة لكرنفال سباقات دبي برعاية «الطاير للسيارات» وتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، ويضم الحفل 9 أشواط مثيرة بمشاركة 111 خيلاً تتنافس على مجموع جوائز مالية بقيمة 2.700.000 درهم، أبرزها السباق الرئيس «كيب فيردي» للفئة الثانية في الشوط السابع لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والمخصص للمهرات والأفراس البالغ مجموع جوائزه 850 ألف درهم بمشاركة 5 خيول أبرزها «رومانتيك» ستايل«بشعار جودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي التي تدخل المنافسة وفي رصيدها 3 انتصارات.

وتملك جودلفين سجلاً مميزاً في تاريخ السباق بعد أن حققت اللقب 11 مرة في هذا السباق الممتد على مسافة الميل منذ ترقيته إلى فئة 2 في عام 2011، بما في ذلك ثماني مرات في آخر تسع نسخ.

وسيشتد الصراع على اللقب في ظل تواجد «التيما» الفائزة بـ 5 سباقات في مسيرتها لـ«إل تي ريسنع» بقيادة مايكل برافو وإشراف فيرونيكا جاندوفا، إضافة إلى تطلع «تشويزيا» للمنافسة على لقب السباق لمحمد النابودة بقيادة مايكل بارزالونا وإشراف سايمون وإد كريسفورد.

ويفتتح الحفل شوط الخيول العربية الأصيلة للتكافؤ «ديفندر 90» لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 120 ألف درهم والذي يشهد مشاركة حصة كاملة من الخيول بواقع 16 خيلاً، أبرزها «فرح» التي تسجل حضورها الأول في مضمار ميدان بشعار ياس للسباقات بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة جول موبيان، كما يدفع الشعار ذاته بالثلاثي «أركان الوثبة»و«نايف» بإشراف ماجد الجهوري و«هداف الوثبة» بإشراف خليفة النيادي.

ويتطلع إلى اللقب «فخر» للخيال السلطانية بطموح استعادة انتصاره على ذات المضمار والمسافة بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة راي داوسون و«جاب ملاوح» لمحمد مصبح المزروعي بإشراف قيس عبود وقيادة مارسيلينو رودريجز.

ويشهد الشوط الثاني «ديفندر» للخيول المهجنة على المضمار العشبي لمسافة 1900 متر والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم مشاركة 14 خيلاً أبرزها «إمبيرورز ستار» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي.

وينافس على اللقب «ماونت كوشتشكو» لسكاي للسباقات العائد للأرضية العشبية، والتي حقق عليها معظم انتصاراته بإشراف جوليو أولاسكواجا بجانب «تمرات» بإشراف سايمون وإد كريسفورد و«توهوكو» لسلطان السبوسي بإشراف أحمد بن حرمش.

إثارة

وستتواصل الإثارة في الشوط الثالث «ديفيندر OCTA» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي والبالغ إجمالي جوائزه 300 ألف درهم، حيث تدفع جودلفين بـ 5 خيول أبرزها «ويلد تايجر» بإشراف سعيد بن سرور والذي يشارك بـ «غالي» و«أوليمبيك كاندل»و«موفي ميكر» .

بينما يدفع شارلي أبلبي بـ«بولد ستايل» ويمثل شعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «رغيب» بإشراف مايكل كوستا، فيما يمثل خيول شادويل الثنائي «السلط» بإشراف علي البدواوي و«مناداه› بإشراغ بوبات سيمار، كما ينافس على اللقب «مونتباتن» لمحمد علي بإشراف مصبح المهيري، و«إيكو بوينت» لناصر عسكر بإشراف مصبح المهيري.

وتشارك 15 خيلاً في الشوط الرابع «ديفندر 130» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم، ومن أبرز المنافسين «ثيتر هونرز» بإشراف مصبح المهيري و«رانشيرو» بإشراف بوبات سيمار و«ديوكدم» بإشراف عقبة عاشور.

ويشهد الشوط الخامس «ديفيندر X-DYNAMIC» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 175 ألف درهم، مشاركة 15 خيلاً، فيما سيكون صراع المهرات في الشوط السادس «كوكو بيتش ستيكس» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 400 ألف درهم، أبرزها «أريغاتو غوزايماسو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف سالم بن غدير، كما تتطلع إلى اللقب «كوين أزتيكا» بإشراف نيلز بيترسن و«تسواهن» بإشراف أحمد بن حرمش.

ويشارك في الشوط الثامن لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي والبالغ مجموع جوائزه 300 ألف درهم 9 خيول، فيما يسدل الستار على الحفل في الشوط التاسع لمسافة 1900 متر على المضمار العشبي والبالغ مجموع جوائزه 190 ألف درهم بمشاركة 13 خيلاً أبرزها «خطاب» بشعار شادويل بإشراف علي البدواوي، كما ينافس على اللقب «ديلوريان» بإشراف أحمد بن حرمش و«ثائر» بإشراف لوسي بوتي.

وأبدى المدرب شارلي أبلبي رضاه عن المهرة «رومانتيك ستايل» بشعار جودلفين والفائزة على مستوى الفئة الثالثة في فرنسا، وقال: «نشعر برضا كبير عن مستوى تحضيرات «رومانتيك ستايل» قبل مشاركتها الأولى هذا الموسم.

والتي تمت بشكل جيد، حيث يمثل هذا السباق خطوة أولى نحو حملة أوروبية محتملة، وإذا أظهرت نفس الأداء الذي قدمته في الغينيز الفرنسي، ستكون المرشحة الأقوى في السباق، ونطمح أن تكون هذه بداية ناجحة لموسمها».