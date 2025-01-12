ماجد المهيري بطلاً للنسخة 17 لكأس ولي عهد دبي للقدرة

توج الفارس ماجد جمال زعل المهيري من إسطبلات F3 بلقب النسخة الـ 17 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي استضافت منافساته مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لمسافة 120 كلم، برعاية شركة إعمار العقارية، بمشاركة 145 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة في ختام فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة.

وأحرز المهيري اللقب على صهوة الفرس «إيفيتا لارزاك» لإسطبلات F3، بعد الأداء المتميز في مختلف مراحل السباق، ليكسب التحدي في المرحلة الأخيرة بعد حسم المنافسة بزمن إجمالي بلغ 4.10.51 ساعات.

واحتل المركز الثاني زميله في الإسطبل الفارس راشد محمد عتيق المهيري على صهوة الجواد «روكابيلي» لإسطبلات F3، مسجلاً زمناً قدره 4.11.26 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية، ميلينا مينديز، على صهوة الجواد «بيولي بيرو» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.12.36 ساعات، بعد صراع مثير بفارق أجزاء من الثانية عن بطل النسخة الماضية سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك غلين تورك» لإسطبلات MRM، فيما حققت المركز الخامس برونا آماتيل على صهوة الجواد «باندي ارتاغنان» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 4.12.38 ساعات.

تتويج الفائزين

وقام بتتويج الفائزين الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام للاتحاد، وأحمد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية، وأحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية.

وأشاد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بنجاح فعاليات النسخة 17 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وقال إن الحدث يعد من أهم البطولات في موسم سباقات القدرة والتحمل، لما يحمله من اسم غالٍ على قلوب الجميع، إضافة إلى المنافسات القوية والجوائز القيمة، التي يتميز بها المهرجان، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل الريادة في رياضة الفروسية، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، مما أسهم في تطور وازدهار رياضة الآباء والأجداد.

وأضاف الريسي: «محظوظون في الإمارات بالرعاية الكريمة، والدعم الكبير للمهرجانات والسباقات من القيادة الرشيدة، مما أثمر عنه ارتقاء هذه الرياضة إلى أعلى مستوى، إضافة إلى فرز أبطال عالميين، انطلقوا من ميادين الفروسية في الدولة، مشيداً بما وصلت إليه رياضة الفروسية من مستوى مميز، من خلال تطبيق أحدث الأنظمة الذكية والالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين، لضمان المحافظة على صحة وسلامة الخيل، بما يتماشى مع تاريخ وثقافة مجتمع الإمارات في الرفق بالخيل والهجن على حد سواء».

سعادة

وأعرب المدرب خليفة غانم المري عن بالغ سعادته بتتويج إسطبلات F3 بلقب النسخة 17 لكأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، إضافة إلى حصد الوصافة في مسك ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه لرياضة الآباء والأجداد، كما تقدم بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعم ومتابعة سموه لإسطبلات F3، مما قاد إلى تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المحافل، والاستحقاقات المحلية والدولية.

وثمن المري جهود جميع الفرسان وكل أفراد طاقم إسطبلات F3 في ختام المهرجان، مؤكداً أن طموحاتهم كبيرة في الفترة المقبلة، لمواصلة مشوار حصد الألقاب في الاستحقاقات والبطولات، التي تنتظرهم هذا الموسم.

تحضيرات

وأبدى البطل ماجد المهيري سعادته الكبيرة بإحراز اللقب الغالي على صهوة الفرس «إيفيتا لارزاك»، التي امتطى صهوتها للمرة الثانية، وأضاف المهيري في تصريحات لـ«البيان»: «إن التحضيرات لهذا اللقب بدأت مبكراً منذ انطلاقة الموسم، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير لجميع الفرسان، كما تقدم بالتهنئة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة فوز إسطبلات سموه باللقب.

بدوره أكد الوصيف راشد المهيري من إسطبلات F3 أنه فخور باعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، بعد أن حصد المركز الثاني في كأس اليمامة للأفراس، ليواصل حصد الوصافة بعد انتزاع المركز الثاني في غضون 48 ساعة في مسك ختام الكرنفال عبر السباق الرئيس، مشيراً إلى أن فريق إسطبلات F3 حرص على التعامل مع السباق بروح الفريق الواحد، إضافة إلى الالتزام بتعليمات المدرب، مما قاد إلى ختام المشاركة في الحدث بحصد الكأسين الذهبية والفضية، بعد امتطاء خيول أبطال.