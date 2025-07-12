خيول جودلفين تتألق وتحصد «الهاتريك» في مهرجان «جولاي كب»

واصلت خيول جودلفين تألقها في مهرجان جولاي كب بحصد ثلاثة انتصارات جديدة «هاتريك» ضمن فعاليات المهرجان الإنجليزي على مضمار نيوماركت في المملكة المتحدة، وجاءت الانتصارات الثلاثة بقيادة الفارس المتألق وليام بويك وإشراف المدرب شارلي أبلبي،.

وحققت «سندريلاز دريم» لقب السباق الرئيس «فالموث ستيكس» للفئة الأولى لمسافة الميل «1600 متر» أول انتصار لجودلفين في هذا السباق العريق مسجلة زمناً قدره 1:37.89 دقيقة، بفارق نصف طول عن «جانواري».

ويُعد هذا الفوز استكمالاً لمسيرتها اللافتة، بعد تتويجها سابقًا بـ«بيلمونت أوكس» «فئة 1» و«داليا ستيكس» «فئة 2». ودشن «كينجز تشارتر» انتصارات جودلفين بفوزه بلقب السباق الافتتاحي لمسافة «2000 متر»، مسجلاً زمناً 2:04.66 دقيقة، متفوقاً بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «مرحباً غياث» لجابر عبدالله.

وأضاف «ديستنت ستورم» الهاتريك لجودلفين وخيول الإمارات لمسافة لمسافة 1400 متر في شوط «ميدن ستيكس» مسجلاً زمناً قدره 1.26.27 دقيقة بفارق أقل من رأس عن «كونستيتيوشن ريفر».

على جانب آخر، يختتم مهرجان «جولاي كب» فعالياته اليوم على مضمار نيوماركت العريق في المملكة المتحدة، بمشاركة نخبة من الخيول الإماراتية والعالمية، حيث يضم حفل الختام 7 أشواط أبرزها السباق الرئيسي «البسطي إكوي وورلد دبي جولاي كب ستيكس» من الفئة الأولى، والذي يأتي برعاية إماراتية لمسافة 1200 متر.

ومن أبرز المشاركين في الشوط الرئيسي نجم الميل «نوتابل سبيش» بشعار جودلفين الذي يتصدر قائمة المنافسين للفريق الأزرق الملكي، ويشارك بجانبه رفيقه في الإسطبل «سيمبول أوف أونر»، وكلاهما تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، فيما يكمل الثلاثي المشارك من جودلفين و«سباي شيف» تحت إشراف جون وثادي جوسدن.

كما يبرز في الشوط «إنيشيرين» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيفين ريان. واقتصرت مشاركات «نوتابل سبيش» حتى الآن على سباقات الميل، حيث خاض 10 مشاركات كلها على هذه المسافة، وحقق فيها فوزين مثيرين متقدماً من الصفوف الخلفية في 2000 غينيز للفئة الأولى، وساسكس ستيكس للفئة الأولى العام الماضي.

ويتطلع نجم جودلفين «نوتابل سبيش» لتحقيق إنجاز «تيتراتِيما»، آخر حصان فاز بسباقي 2000 غينيز في 1920 وجولاي كب في 1921، فيما فاز رفيقه في الإسطبل «سيمبول أوف أونر»، هذا العام بأربعة سباقات جميعها في مسافة 1200 متر.

وبعد تحقيق انتصارين في ميدان مطلع هذا العام، فاز ابن السنوات الثلاث بلقب كارنارفون ستيكس «ليستد» في نيوبري، وأتبعه بفوز في سباق ساندي لين ستيكس «فئة 2» في هايدوك بارك بعد أسبوع واحد فقط.

وتخوض خيول الإمارات سباق الفئة الثانية «سوبرلاتيف ستيكس» لمسافة 1400 متر، ومن أبرز المشاركين «سابا ديزرت» لجودلفين، والذي يسعى لتكرار إنجاز والده «دباوي» بالفوز، وهو السباق الذي سبق للمدرب شارلي أبلبي الفوز به مع «نيتف تريل» بطل أوروبا للخيول الناشئة، إضافة إلى «ماستر أوف ذا سيز» و«كورتو» الفائزين لاحقاً بسباقات الفئة الأولى.

كما يشارك رفيقه في الإسطبل «وايلد ديزرت» تحت إشراف أبلبي إضافة إلى مشاركة «فينتاين ليس» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف شارلي جونستون، و«مون فول» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف جورج بوغي.

وحقق «سابا ديزرت» في ظهوره الأول فوز سهل في سباق للمبتدئة على مسافة 1400 متر في مضمار سانداون بارك، وأظهر «وايلد ديزرت»، الذي فاز بفارق خمسة أطوال في مشاركته الأولى في هايدوك بارك، خبرة بالمضمار والمسافة بعد أن خسر بفارق ضئيل خلف رفيقه في الإسطبل «باسيفيك أفينيو».