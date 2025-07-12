خيول جودلفين تتألق وتحصد «الهاتريك» في مهرجان «جولاي كب»

وحققت «سندريلاز دريم» لقب السباق الرئيس «فالموث ستيكس» للفئة الأولى لمسافة الميل «1600 متر» أول انتصار لجودلفين في هذا السباق العريق مسجلة زمناً قدره 1:37.89 دقيقة، بفارق نصف طول عن «جانواري».
ويُعد هذا الفوز استكمالاً لمسيرتها اللافتة، بعد تتويجها سابقًا بـ«بيلمونت أوكس» «فئة 1» و«داليا ستيكس» «فئة 2». ودشن «كينجز تشارتر» انتصارات جودلفين بفوزه بلقب السباق الافتتاحي لمسافة «2000 متر»، مسجلاً زمناً 2:04.66 دقيقة، متفوقاً بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «مرحباً غياث» لجابر عبدالله.
وأضاف «ديستنت ستورم» الهاتريك لجودلفين وخيول الإمارات لمسافة لمسافة 1400 متر في شوط «ميدن ستيكس» مسجلاً زمناً قدره 1.26.27 دقيقة بفارق أقل من رأس عن «كونستيتيوشن ريفر».
ومن أبرز المشاركين في الشوط الرئيسي نجم الميل «نوتابل سبيش» بشعار جودلفين الذي يتصدر قائمة المنافسين للفريق الأزرق الملكي، ويشارك بجانبه رفيقه في الإسطبل «سيمبول أوف أونر»، وكلاهما تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي، فيما يكمل الثلاثي المشارك من جودلفين و«سباي شيف» تحت إشراف جون وثادي جوسدن.
كما يبرز في الشوط «إنيشيرين» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيفين ريان. واقتصرت مشاركات «نوتابل سبيش» حتى الآن على سباقات الميل، حيث خاض 10 مشاركات كلها على هذه المسافة، وحقق فيها فوزين مثيرين متقدماً من الصفوف الخلفية في 2000 غينيز للفئة الأولى، وساسكس ستيكس للفئة الأولى العام الماضي.
ويتطلع نجم جودلفين «نوتابل سبيش» لتحقيق إنجاز «تيتراتِيما»، آخر حصان فاز بسباقي 2000 غينيز في 1920 وجولاي كب في 1921، فيما فاز رفيقه في الإسطبل «سيمبول أوف أونر»، هذا العام بأربعة سباقات جميعها في مسافة 1200 متر.
وبعد تحقيق انتصارين في ميدان مطلع هذا العام، فاز ابن السنوات الثلاث بلقب كارنارفون ستيكس «ليستد» في نيوبري، وأتبعه بفوز في سباق ساندي لين ستيكس «فئة 2» في هايدوك بارك بعد أسبوع واحد فقط.
كما يشارك رفيقه في الإسطبل «وايلد ديزرت» تحت إشراف أبلبي إضافة إلى مشاركة «فينتاين ليس» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف شارلي جونستون، و«مون فول» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف جورج بوغي.