مهرجان ولي عهد دبي للقدرة.. «زعبيل» بطل الإسطبلات الخاصة

توّجت الفارسة ميثاء القبيسي من اسطبلات زعبيل بكأس الاسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، ضمن منافسات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي تقام فعالياته في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم حتى 11 يناير الجاري، بتنظيم من نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وحققت القبيسي لقب السباق الذي شهد مشاركة 172 فارساً وفارسة، بعد أداء مميز قدمته على صهوة الفرس «بيكنيك بارك باريسيان داون» بزمن قدره 3.26.25 ساعات. واحتلت المركز الثاني الفارسة ليلى محمد المرزوقي على صهوة الفرس «غولديكا فولي» لاسطبلات الكمدة للقدرة مسجلة زمناً قدره 3.26.43 ساعات، وحقق المركز الثالث الفارس مايد عادل الحوسني على صهوة الفرس «ديلهيا دي ميروس» لاسطبلات السراب للقدرة مسجلاً زمناً قدره 3.30.02 ساعات.

وجاء في المركز الرابع الفارس إبراهيم محمد الحمادي على صهوة الجواد «لاليك دي فيغنولس» لاسطبلات ماس للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3.37.32 ساعات، تليه في المركز الخامس الفارسة حمدة جاسم على صهوة الجواد «سارجين» لاسطبلات أرام للقدرة، مسجلة زمناً قدره 3.38.17 ساعات.

وحقق المركز السادس الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة «الطنطاوي» لاسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 3.39.18 ساعات، وجاء في المركز السابع الفارس خليفة يوسف البلوشي على صهوة الجواد «سانداين رابتور» لاسطبلات العواصف، مسجلاً زمناً قدره 3.40.10 ساعات، يليه في المركز الثامن فارس جمال زعل بن كريشان المهيري على صهوة «برايفت كولكشن» لاسطبلات زعبيل، مسجلاً زمناً قدره 3.40.25 ساعات، وجاء في المركز التاسع الفارس راشد عامر على صهوة الجواد «كاربيل رامين» لاسطبلات العزم، مسجلاً زمناً قدره 3.4205 ساعات، وأحرز المركز العاشر الفارس أحمد عبدالرحمن البستكي على صهوة غولد ستريم لاسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 3.42.21 ساعات.

تتويج الأبطال

وبعد ختام السباق، توج أحمد الكعبي نائب مدير نادي دبي للفروسية الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث تسلمت ميثاء القبيسي بطلة السباق الكأس الذهبية والوصيفة ليلى المرزوقي الكأس الفضية والفارس مايد الحوسني الكأس البرونزية، كما حصلت الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والوصيفة نالت 180 ألف درهم وحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية بقيمة 160 ألف درهم والمركز الرابع 50 ألف درهم والمركز الخامس 35 ألف درهم كما نال الفائزون من المركز السادس وحتى المركز الثلاثين جائزة نقدية بقيمة 30 ألف درهم.

شكر وعرفان

وتوجّه المدرب علي سلمان الصابري بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم الكبير والمكارم السخية لرياضة الآباء والأجداد بإقامة سباقات نوعية وتخصيص جوائز قيمة ليس لأصحاب المراكز الأولى وحسب وإنما حتى للفائزين بمراكز متأخرة في مختلف السباقات مما يساهم في نمو وازدهار هذه الرياضة العريقة وتشجيع الفرسان والفارسات على المشاركة المستمرة، مشيراً إلى أن مهرجان سمو ولي عهد دبي يعد محط اهتمام جميع الملاك والمدربين والمهتمين بسباقات القدرة والتحمل خاصة وأنه يشتمل على العديد من السباقات بدءاً من تحدي السيدات ووصولاً إلى مسك الختام في السباق الرئيس الذي ستتوجه إليه كل الأنظار يوم السبت المقبل.

وأكد المدرب علي المهيري أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة يحمل اسماً غالياً على القلوب ويحظى باهتمام كبير من قبل جميع المهتمين برياضة الفروسية، ما يؤكده ارتفاع أعداد المشاركين في مختلف السباقات التي تشمل جميع الفئات سواء السيدات أو الاسطبلات الخاصة أو الأفراس وهو ما يشكل حالة نادرة واستثنائية على مستوى البطولات في جميع أنحاء العالم، موضحاً أن الجميع يتطلع إلى اعتلاء منصة التتويج في هذا الحدث الكبير لا سيما السباق الرئيس الذي سيشهد مشاركة قوية من نخبة الفرسان الذين يمثلون مختلف الاسطبلات في الدولة.

كأس اليمامة

إلى ذلك، يستضيف مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، تحدي الأفراس في كأس اليمامة للقدرة اليوم، لمسافة 120 كلم، وينطلق السباق في الساعة 6:30 صباحاً في مدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة نخبة الفرسان، يتنافسون للظفر على لقب «اليمامة»، الذي جاءت تسميته باسم الفرس «اليمامة»، التي فاز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على صهوتِها ببطولة العالم للقدرة في نورماندي بفرنسا عام 2014.

وحققت اسطبلات الوثبة لقب النسخة الماضية بواسطة الفارس عبدالرحمن سعيد الغيلاني على صهوة «اس في جيسيكا» وظفر سعيد أحمد الشامسي بالوصافة على صهوة «رو بالادا» لاسطبلات M7 فيما جاء ثالثاً في العام الماضي الفارس حمد حميد علي التميمي على صهوة «غوزلا» لاسطبلات F3.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 25 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة، خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة.