مهرجان ولي عهد دبي للقدرة.. إسطبلات M7 تحتفظ بكأس السيدات

توجت الفارسة الأرجنتينية، ميلينا مينديز، من إسطبلات M7 بلقب كأس السيدات لمسافة 101 كلم في مستهل فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، الذي تستضيفه مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم لغاية 11 من يناير الجاري بتنظيم من نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباق، وحافظت إسطبلات M7 على اللقب للعام الثاني على التوالي، بعد إحراز مينديز اللقب على صهوة الجواد «بولي» رغم المنافسة القوية في السباق، الذي شهد مشاركة 113 فارسة، لتحسم اللقب بزمن قدره 3.29.12 ساعات.

واحتلت المركز الثاني سارة محمد على صهوة الجواد «رشوز ليتينانت» لإسطبلات ABH للقدرة، مسجلة زمناً قدره 3.29.21 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة فاطمة محمد إبراهيم على صهوة الجواد «ويلومير إنكور» لإسطبلات M7، مسجلة زمناً قدره 3.29.25 ساعات.

واحتلت المركز الرابع الفارسة هند خالد الرضا على صهوة «بيولي» لإسطبلات MRM، مسجلة زمناً قدره 3.29.26 ساعات، تليها في المركز الخامس الفارسة شما الشحي على صهوة الجواد «ميستي هايتس كوبر لإسطبلات الصفا 7 للقدرة، مسجلة زمناً قدره 3.29.29 ساعات.

تتويج

بعد ختام السباق قام أحمد الكعبي، نائب مدير نادي دبي للفروسية بتتويج الفائزات بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، بحضور جمهور غفير من محبي رياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل، كما حصلت البطلة على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم، والوصيفة 180 ألف درهم، والفائزة بالمركز الثالث 160 ألف درهم، ونالت الفائزة بالمركز الرابع على 50 ألف درهم، والخامسة 35 ألف درهم، وحصلت الفائزات من المركز السادس وحتى المركز العاشر على جائزة نقدية بقيمة 30 ألف درهم، ومن المركز الحادي عشر حتى المركز الرابع والعشرين حصلت كل فائزة على 15 ألف درهم.

سعادة

وأعرب أحمد الكعبي عن سعادته بالانطلاقة الناجحة للمهرجان، الذي يبلغ مجموع إجمالي المشاركين في سباقاته الأربعة أكثر من 800 فارس وفارسة، من بينها سباق السيدات، الذي شهد مشاركة مميزة من الفارسات، مشيداً بجهود جميع اللجان، التي أكدت استعدادها بصورة مثالية لانطلاق الحدث، الذي ستتواصل فعالياته من خلال كأس الإسطبلات الخاصة ثم كأس اليمامة للأفراس قبل الوصول إلى المحطة الختامية على كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة يوم السبت المقبل.

وأضاف الكعبي، إن السباق تميز بمستوى فني عالٍ، والذي يترجمه وجود منافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة من مجموعة واسعة من الفارسات اللواتي يمثلن مختلف الإسطبلات، مؤكداً أن تنظيم سباق السيدات ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة يعكس الدعم الكبير لتمكين العنصر النسائي في شتى المجالات، من بينها القطاع الرياضي، الذي حققت فيه بنت الإمارات العديد من الإنجازات.

وأعرب ميلينا مينديز، بطلة السباق عن سعادتها بحصد أول ألقاب الموسم، من خلال التتويج بالكأس الغالية، وقالت لـ«البيان»: «إن السباق تميز بالقوة والإثارة في مختلف المراحل خاصة في المرحلة الأخيرة بعد المنافسة الساخنة، مشيدة بأداء الجواد البطل «بولي» بعد الأداء المميز، الذي قدمه أمام نخبة الخيول المشاركة».

وأضافت البطلة أن سعادتها لا توصف بحصد أول ألقاب مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة ، مثمنة جهود طاقم فريق إسطبلات M7.

من جانبها أبدت الوصيفة سارة محمد سعادتها الكبيرة باعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى في مشوارها وقالت لـ«البيان» إن ثقتها كانت كبيرة بأداء الجواد «ليتينانت»، الذي بدأت معه من الصفر، مشيرة إلى أن هذا الموسم الثالث لها في سباقات القدرة والتحمل، ويعد المهرجان فاتحة خير نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.

وأكدت فاطمة محمد الفائزة بالمركز الثالث أن الالتزام بالتعليمات قادتها إلى اعتلاء منصة التتويج للمهرجان، الذي يحمل اسماً غالياً على قلوب جميع عشاق ومحبي رياضة الفروسية، مشيرة إلى إقامة سباق السيدات سنوياً يعكس الدعم الكبير، الذي تحظى به بنت الإمارات في رياضة الفروسية، وفي ومختلف الرياضات.

وتتواصل المنافسات اليوم في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة عبر سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، الذي ينطلق صباح اليوم لمسافة 101 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.