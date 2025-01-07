تحدي السيدات يدشن النسخة 17 لمهرجان ولي عهد دبي للقدرة

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم التي تستضيف فعاليات النسخة 17 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، والذي يتكون من 4 سباقات متضمنة السباق الرئيس على لقب الكأس مسك ختام الكرنفال يوم السبت المقبل برعاية شركة إعمار رائدة التطوير العقاري وأحد الشركاء الأساسيين لنادي دبي للفروسية، ويعد المهرجان الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، من أبرز فعاليات القدرة برزنامة الموسم ويتضمن سباقات لمختلف الفئات يدشنها تحدي السيدات الذي ينطلق في الساعة 6:30 صباح اليوم.

ويقام السباق الرئيس على لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم (مفتوح) في ختام المهرجان يوم السبت المقبل فيما تشمل بقية السباقات كلاً من سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 101 كلم، والذي يقام في مستهل فعاليات المهرجان ويليه غداً سباق سمو ولي عهد دبي للاسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، فيما يشهد بعد غدٍ انطلاقة سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 120 كلم.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات الأربعة بالمهرجان جوائز مالية قيمة تتجاوز 5 ملايين درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأول حتى السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، وتوزع الجوائز المالية في سباق الاسطبلات الخاصة وسباق الكأس حتى المركز الثلاثين.

ويأتي المهرجان احتفاء بدعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها العديد من الإنجازات العالمية، وتثميناً للإسهامات الجليلة التي ظل يقدمها سموه لهذه الرياضة سيراً على خطى والده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

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وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي للفروسية: على مر السنين، أصبح مهرجان ولي عهد دبي للقدرة حدثاً بارزاً ومُهماً في رزنامة سباقات القدرة العالمية.

وبوجود أربعة سباقات ضمن برنامج المهرجان، بما في ذلك الحدث الرئيسي المرموق والمُتمثل في كأس سمو ولي العهد للقدرة برعاية إعمار، يعد المهرجان منصة تستقطب نخبة من الفرسان والخيول في إطار تنافسي متميز.

وقد شهدنا العديد من النهايات المثيرة على مر السنين، حيث أظهر جميع المشاركين أعلى المستويات في المنافسة على اللقب، وبذلوا أقصى الجهود لتحقيق المركز الأول.

فعاليات

وكشفت اللجنة المنظمة عن فعاليات المهرجان في مؤتمر صحافي عُقد في مدينة دبي الدولية للقدرة بحضور أحمد الكعبي نائب مدير نادي دبي للفروسية والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق وأحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية وجواكيم مارشال رئيس لجنة التحكيم والدكتور يوسف سليمان رئيس اللجنة البيطرية.

وتوجه أحمد الكعبي نائب مدير نادي دبي للفروسية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمهما الكبير لصناعة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص.

وقال الكعبي: «يعد مهرجان ولي عهد دبي للقدرة حدثاً مهماً في عالم القدرة لارتباطه باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما يحتل مكانةً مرموقة ورفيعة الدرجة في البرنامج الدولي لسباقات القدرة، ونتطلع لاستضافة النسخة الـ17 من المهرجان، ونحن على يقين من أنها ستكون واحدة من أفضل نسخ المهرجان حيث يعمل جميع أفراد الفريق بجهد لإخراج حدث يليق بمكانته».

شكر وعرفان

كما توجه الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعم سموهما الكبير لرياضة الفروسية وسباقات القدرة والتحمل.

وأضاف الهاجري أن المهرجان محط أنظار جميع الفرسان ومحبي سباقات القدرة والتحمل نظراً لتنوع فعالياته إلى جانب المشاركة الكبيرة التي يحظى بها من الفرسان والفارسات سواء من الإمارات أو دول العالم، مؤكداً أن الحدث اكتسب سمعة كبيرة على مر السنوات الماضية ولا سيما أنه شهد في السنوات الماضية مشاركة نخبة الفرسان والخيول الأبطال من مختلف أنحاء العالم مما يؤكد المستوى العالي من المنافسة في المهرجان الذي يعد من الأحداث البارزة لبرنامج السباقات في دولة الإمارات.

سعادة

من جهته، أعرب أحمد المطروشي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، عن سعادته برعاية كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة الحدث الأبرز ومسك ختام المهرجان الذي تقام منافساته يوم السبت المقبل، وأضاف: هذا المهرجان شهد نمواً استثنائياً منذ انطلاقه في عام 2009 وهو الحدث الذي لا يقتصر على كونه استعراضاً للقوة والمهارة، بل هو احتفاء بالرابطة الفريدة التي تجمع بين الإنسان والخيل.

وتابع: إن لسباقات القدرة منزلة خاصة في تراثنا الأصيل، وهذا المهرجان ما هو إلا تكريم لإنجازات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي ألهم برؤيته وشغفه جيلاً كاملاً من الفرسان، وارتقى بمكانة هذه الرياضة النبيلة على نطاق عالمي. نحن في إعمار، نفخر بدعم الفعاليات التي تحتفي بغنى ثقافتنا، وتوطد أواصر الوحدة بين أفراد المجتمع وتبرز أسمى معاني التميز على الساحة العالمية.

وإننا من خلال هذه الشراكة، نستثمر في استمرارية التقاليد التي ترسم ملامح هويتنا، فضلاً عن المساهمة في نمو سباقات القدرة وازدهارها.

وتوجه المطروشي في ختام حديثه بخالص الشكر إلى المنظمين والمشاركين وكل من ساهم في هذا الحدث المتميز، متمنياً لجميع الفرسان التوفيق في هذه المنافسات الحماسية، التي يتطلع من خلالها الجميع إلى لحظات لا تنسى في الأيام المقبلة.

النسخة الماضيةوتتطلع اسطبلات M7 إلى المحافظة على اللقب الذي أحرزته في النسخة الماضية الفارسة شيخة أحمد الشحي على صهوة «واترليا سيكورسكي»، فيما حققت المركز الثاني بفارق أجزاء من الثانية ميثاء القبيسي على صهوة جاروش بن تانجو لاسطبلات F3 فيما كان المركز الثالث من نصيب اسطبلات M7 عن طريق الفارسة الإسبانية برونا أوماتيل على صهوة فايبر.

أبطال الكأس

وشهدت النسخة الماضية من المهرجان تتويج الفارس سيف أحمد المزروعي بلقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة في نسخته السادسة عشرة من اسطبلات (MRM) بعد انتزاعه المركز الأول على صهوة ماجيك جلين تورك، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 4:05:26 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 29.09 كلم/ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس زايد محمد المهيري، على صهوة كاستلبار كروسير لاسطبلات (F3)، وحقق 4:05:51 ساعات، وتلاه في المركز الثالث الفارس راشد سعيد ملهوف على صهوة دونكان لاسطبلات (M7) بزمن قدره 4:06:26 ساعات.

إجراءات

وأقيمت أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفارسات المشاركات تمهيداً للمشاركة في سباق السيدات الذي ينطلق اليوم، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كلغ وأن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق والحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة، فيما ينقسم السباق إلى 4 مراحل: المرحلة الأولى المسار الأصفر لمسافة 35 كلم، المرحلة الثانية المسار الأحمر لمسافة 25 كلم، المرحلة الثالثة المسار الأزرق لمسافة 21 كلم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة المسار الأبيض لمسافة 20 كلم.