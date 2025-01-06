"دولي الفروسية": تنظيم عالمي لبطولة المجموعة الـ7 للقدرة في "قرية بوذيب"

أكدت كريستينا أبو دية مديرة إدارة القدرة بالاتحاد الدولي للفروسية ، أن بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل للفرق والفردي لمسافة 121 كيلومتراً فئة "النجمتين"، خرجت بشكل مميز خاصة أنها النسخة الأولى ضمن المجموعة السابعة، مشيرة إلى أن التنظيم كان احترافيا بمواصفات عالمية في ميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بإمارة أبوظبي.

وقالت أبو دية إن البطولة كانت فرصة للتعارف بين الفرسان في المجموعة الإقليمية السابعة، وتبادل الخبرات، في ميادين مهيأة تماما لإطلاق مثل هذا النوع من البطولات لتشجيع ممارسة هذه الرياضة وتطويرها.وأثنت على الأداء المميز للأطقم الإدارية والتحكيمية والبيطرية في المجموعة الإقليمية السابعة، والتعاون مع الاتحاد الدولي للفروسية، بما ساهم في النجاح الذي حققته البطولة في نسختها الأولى.

وأشادت بالجهود المميزة التي اضطلع بها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي في دعم التميز الذي حققته البطولة، والمساهمة الفاعلة في توفير متطلبات نجاحها، بما يعزز القيمة الكبرى لهذه البطولة، لتطوير قدرات الفرسان في المجموعة الإقليمية السابعة.