24 ساعة على انطلاق مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

ينطلق مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة غداً الثلاثاء في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، والذي يشتمل على 4 سباقات مهمة بمشاركة نخبة الفرسان من مختلف الإسطبلات في الدولة. وتعقد اللجنة المنظمة ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً في مقر الحدث للكشف عن تفاصيل المهرجان الذي يستمر حتى 11 من شهر يناير الجاري.

ويدشن فعاليات المهرجان سباق السيدات لمسافة 101 كلم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، ثم كأس «اليمامة» للأفراس لمسافة 120 كلم ويختتم بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة يوم السبت المقبل.

ويعد المهرجان، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، من أبرز فعاليات القدرة على أجندة الموسم، بما يتضمنه من سباقات لمختلف الفئات والمسافات ستشهد تنافساً قوياً بين الفرسان على جوائز قيمة تم رصدها للفائزين في مختلف السباقات.

وتقام اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة إجراءات الفحص البيطري للخيول وقياسات الأوزان للفارسات المشاركات في سباق السيدات الذي يدشن فعاليات المهرجان، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة 50 كلغ، وأن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق والحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة، فيما ينقسم السباق الافتتاحي إلى 4 مراحل: المرحلة الأولى «المسار الأصفر» لمسافة 35 كلم، المرحلة الثانية «المسار الأحمر» لمسافة 25 كلم، المرحلة الثالثة «المسار الأزرق» لمسافة 21 كلم، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة «المسار الأبيض» لمسافة 20 كلم.