سيطرة إماراتية على سباق المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة

سيطر فرسان الإمارات على المراكز من الأول حتى السادس في سباق النسخة الأولى من بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة لمسافة 121 كلم، الذي أقيم أمس بقرية بوذيب العالمية للقدرة، بمشاركة 108 فرسان وفارسات من 12 دولة.

وتوج الفارس راشد سعيد حمد الكتبي باللقب، بعد أن قطع مسافة السباق على صهوة «ناوي» لإسطبلات «إم 7» بزمن قدره 4:49:12 ساعات، وجاء ثانياً الفارس علي عبدالله الفلاسي على صهوة الفرس «هامي» من إسطبلات «إم 7» بزمن قدره 4:49:13 ساعات، وثالثاً أحمد صالح أمين الشرفا على صهوة «غازي فلاوزين» لإسطبلات البراري مسجلاً زمناً قدره 4:49:51 ساعات.

كما توج فرسان العراق بلقب بطولة الفرق بإحرازهم المركز الأول عن طريق زبيدة علي باشا، وشجاع بلال الدليمي، وبيداء منيب الحديثي، وليلى أحمد الفراج.

وتوج اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، الفائزين بالمركز الثلاثة الأولى بحضور سلطان خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وكريستينا أبو دية، مدير القدرة بالاتحاد الدولي للفروسية.

وأشاد اللواء أحمد ناصر الريسي بنجاح النسخة الأولى للبطولة التي نظمتها الإمارات بثقة كبيرة من الاتحاد الدولي للفروسية عرفاناً بإمكانيات دولة الإمارات على استضافة كبرى الفعاليات الرياضية، مشيداً بالدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على توفير كل السبل لإنجاح فعاليات رياضات الفروسية.

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق فرسان الإمارات بإنجاز تحقيق المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الفردي، كما هنأ فرسان العراق بفوزهم بكأس الفرق، مشيداً بالإمكانيات التي تتميز بها قرية بوذيب العالمية للقدرة التي أصبحت على قمة القرى العالمية بما يتوفر بها من مرافق متطورة.