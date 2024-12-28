كأس الإنتاج للقدرة مسك ختام 2024

تحتفي مدينة دبي الدولية للقدرة صباح اليوم، بمناسبة تخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، ونيله سيف الشرف والتفوق العام، عبر إقامة كأس الإنتاج المحلي للقدرة بسيح السلم لمسافة 101 كلم بتنظيم من نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الأولى من كأس الإنتاج المحلي للقدرة منافسة قوية بين نخبة الفرسان من أفضل إسطبلات الدولة، حيث سيكون سباق اليوم مسك ختام العام 2024 قبل الاستعداد لاستقبال العام الجديد بباقة من المهرجانات والسباقات المختلفة.

جوائز قيمة

وأعلن نادي دبي للفروسية عن جوائز الفائزين، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 150.000 درهم، والفائز بالمركز الثاني 130.000 درهم، والفائز بالمركز الثالث 110.000 درهم.

والفائز بالمركز الرابع 50.000 درهم، ومن المركز السادس إلى المركز العاشر يحصل كل فائز على 30.000 درهم، ومن المركز 11 إلى المركز الـ20 يحصل كل فائز على 15.000 درهم.

مراحل السباق

وينقسم السباق إلى 4 مراحل ستكون المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم «المسار الأصفر»، والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم «المسار الأحمر»، والمرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم «المسار الأزرق» ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم «المسار الأبيض».

وبعد سباق اليوم ستستعد مدينة دبي الدولية للقدرة، لاستضافة أولى الفعاليات الكبرى في العام الجديد التي يدشنها مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي سينطلق يوم 7 يناير، عبر سباق السيدات لمسافة 101 كلم، يليه سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 101 كلم، ثم كأس «اليمامة» للأفراس لمسافة 119 كلم، ويختتم بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم، يوم 11 يناير.

إجراءات واشتراطات

وجرت أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة قياسات الأوزان للفرسان وإجراء الفحص البيطري للخيول المشاركة، ومن أبرز الاشتراطات الخاصة بالسباق أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس أو الفارسة 55 كلغ وأن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق والحد الأدنى للسرعة 14 كلم في الساعة.

والحد الأعلى لنبضات الخيل خلال عملية الفحص بعد كل مرحلة 64 نبضة في الدقيقة، علماً بأن المدة الزمنية للاستراحة بين كل مرحلة 40 دقيقة باستثناء بعد المرحلة الثالثة 50 دقيقة.