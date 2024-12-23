«ياسمين بينونة» تتوج بكأس الوثبة في مضمار أبوظبي

أحرزت المهرة «ياسمين بينونة» لأبوظبي ريسينج لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر في الشوط الأول من الحفل الثامن الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، مساء أول من أمس، وتألف من 7 أشواط قوية، تفاعل معها الجمهور الكبير الذي تابع السباقات، وسط تنافس الفرسان على جوائز الحفل التي بلغت 460 ألف درهم.

وانتزعت «ياسمين بينونة» اللقب المخصص للخيول المبتدئة، توليد الإمارات، بعد أداء قوي بإشراف سيف المرر وقيادة الفارس ساندرو بايفا، بزمن قدره 1:32:54 دقيقة، وذهب لقب الشوط الثاني من سباق «جبل حفيت» لمسافة 1400 متر إلى «الترف» لمالكه خالد النابودة، بإشراف ارنست اورتيل وقيادة تاج أوشي مسجلاً زمناً قدره 1:31:94 دقيقة.

وفاز «الفاتح» للشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، لقب سباق «جبل جيس» في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس كونور بيسلي بزمن قدره 1:44:30 دقيقة.

وانتزع «إي أس فايز» لمحمد عبد الحميد، بإشراف حمد المرر وقيادة الفارس ساندرو بايفا لقب الشوط الرابع من سباق «جبل الفاية» لمسافة 2400 متر للخيول العربية الأصيلة من إنتاج الإمارات «تكافؤ»، قاطعاً المسافة في 2:43:07 دقيقة.

وأحرز «زيد» لياس للسباقات لقب سباق «جبل الظنة» لمسافة 2400 متر في الشوط الخامس من الحفل، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا، منتزعاً اللقب بزمن قدره 2:41:94 دقيقة.

وتُوج «ستورمي أوشن» لعبد الله المناحي بلقب سباق «جبل الرحراح» في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر بإشراف أحمد بن حرمس وقيادة كونور بيسلي بزمن قدره 2:15:91 دقيقة.

وفاز بلقب ختام الحفل في الشوط السابع على لقب سباق «جبل المبرح» للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1400 متر، الجواد «أكسبيرت شويس» لسكاير يسنج بإشراف خوليو اولسكواجا، وقيادة الفارس جيم كرولي مسجلاً زمناً قدره 1:23:58 دقيقة.