«مشتري» بشعار أحمد بن راشد يحلق بلقب «آل مكتوم مايل»

تميزت أمسية «فستيف فرايداي» التي أقيمت على مضمار ميدان العالمي برعاية «إعمار» بالقوة والإثارة والتي اشتملت على 9 أشواط تنافست فيها نخبة الخيول على إجمالي جوائز مالية بقيمة 4.610.000 درهم.

وأسفرت نتائج الحفل عن فوز «مشتري» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب «آل مكتوم مايل»، وحافظ «ميشرد تايم» بشعار جودلفين على لقب «الراشدية» للعام الثاني على التوالي، فيما تألق «مبيد» لإسطبلات الريف بعد فوزه بلقب «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول العربية الأصيلة، وحصد شعار جودلفين ثنائية بإشراف شارلي أبلبي، كما حقق المدرب بوبات سيمار «هاتريك» بجانب الفارسين وليام بيوك وتاغ أوشي.

حضر الحفل الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وأحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية وعدد من الملاك وجمهور غفير من محبي سباقات الخيل.

الشوط الافتتاحي

افتتح «مبيد» لإسطبلات الريف انتصارات الأمسية بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف جابر بيطار بعد فوزه بلقب الشوط الأول «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم.

مسجلاً زمناً قدره 1.45.58 دقيقة بفارق طول عن «إيه أف عجاج» لخالد النابودة بقيادة تاغ أوشي وإشراف إرنست أوتيل، وجاء في المركز الثالث «بركة» لسلطان علي بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

الشوط الثاني

خطف «كوفر أب» بشعار الربع للسباقات بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف سايمون وإد كريسفورد لقب الشوط الثاني «ارتجال دبي داش للسرعة» لمسافة 1000 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم.

مسجلاً زمناً قدره 55.94 ثانية بفارق رقبة عن «بالحيل» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة بن كوين وإشراف مايكل كوستا، وجاء في المركز الثالث «بومباي بارزار» لحسين لوتاه بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار.

الشوط الثالث

وحققت «فلاما صنشاين» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار لقب الشوط الثالث «شهامة ستيكس» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، مسجلة زمناً قدره 1.25.50 دقيقة بفارق طولين عن «كوين أزتيكا» بقيادة كارلوس لوبيز وإشراف نيلز بيترسن وجاءت في المركز الثالث «تسواهن» لسكاي للسباقات بقيادة كونور بيسلي وإشراف أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

وانتزع «نيتيف أبروتش» بشعار جودلفين بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك لقب الشوط الرابع «تحدي الخليج التجاري» لمسافة 1400 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم مسجلاً زمناً قدره 1.21.60 دقيقة بفارق طول وربع الطول عن «سان دوناتو» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة بن كوين وإشراف مايكل كوستا، وجاء في المركز الثالث «دانيه» بشعار شادويل بقيادة جيم كرولي وإشراف مصبح المهيري.

الشوط الخامس

واشتد الصراع على لقب الشوط الخامس الرئيس والذي تألق فيه «مشتري» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة بن كوين وإشراف مايكل كوستا بعد أن حقق المركز الأول في سباق «آل مكتوم مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه مليون درهم مسجلاً زمناً قدره 1.36.20 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال عن «قريب» لأبوبكر كادورا بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف مصبح المهيري، وجاء في المركز الثالث «أرتوريوس» بشعار جودمونت بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار.

الشوط السادس

وحافظ «ميشرد تايم» بشعار جودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي على لقب الشوط السادس «الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم مسجلاً زمناً قدره 1.45.11 دقيقة بفارق سبعة أطوال عن «كايرو» لرفاعي الغربان بقيادة سلفستر دي سوزا وإشراف أليس هاينس، وجاء في المركز الثالث «رويال دبي» لسعيد الرحومي بقيادة دانييل تودهوب وإشراف لوسي بوتي.

الشوط السابع

واكتسح «ووك أوف ستارز» لعذبة للسباقات بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار الشوط السابع «انتصار» لمسافة 1900 متر «قوائم» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم مسجلاً زمناً قدره 1.56.10 دقيقة بفارق 11 طولاً عن «أوتو بان» بشعار الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف دووج واتسون، وجاء في المركز الثالث «لوكال داينستي» للربع للسباقات بقيادة وليام بيوك وإشراف سايمون وإد كريسفورد.

الشوط الثامن

وعزز «كفاف» انتصارات شعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة بن كوين وإشراف مايكل كوستا بعد فوزه بلقب الشوط الثامن «سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، مسجلاً زمناً قدره 2.27.84 دقيقة بفارق رأس عن رفيقه في الإسطبل «أساسي» بقيادة راي داوسون وجاء في المركز الثالث «رويال باور» بشعار جودلفين بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.

الشوط التاسع

واختتم «مورنينغ» لناصر عسكر بقيادة تاغ أوشي وإشراف بوبات سيمار فعاليات الأمسية بعد فوزه بلقب الشوط التاسع «إعمار وسط مدينة دبي» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم مسجلاً زمناً قدره 1.11.88 دقيقة بفارق رأس عن «مشاكل» لسالم بن غدير بقيادة برناردو بينيرو، وجاءت في المركز الثالث «لهفتي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة راي داوسون وإشراف مايكل كوستا.

ناصر عسكر: «مورنينغ» أثبت جدارته في الختامي

أشاد ناصر عسكر مالك «مورنينغ» الفائز بلقب الشوط الختامي «إعمار وسط مدينة دبي» لمسافة 1200 متر بأداء البطل، وقال لـ«البيان» إنه رغم انطلاقته غير المثالية إلا أنه أثبت جدارته بالمركز الأول بقيادة الفارس تاغ أوشي على وزن 62 كلغ .

حيث يتميز الجواد بالسرعة وهو ما أكده عند وصوله إلى خط النهاية بعد المنافسة الشرسة على اللقب، مشيراً إلى أن الفوز يعتبر ثميناً في أمسية «فستيف فرايداي» آملاً في تحقيق مزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة.

أحمد المطروشي: حريصون على رعاية الأحداث الرياضية في دبي

أكد أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، حرصهم على رعاية ودعم كبرى الأحداث الرياضية أبرزها رياضة الفروسية وسباقات الخيل التي تعكس الدور المهم لدبي لهذه الرياضة العالمية،

وقال المطروشي لـ«البيان»: إن شركة «إعمار» العقارية تعد من المطورين الرئيسيين في إمارة دبي والمنطقة بصورة عامة ويحرصون على مواصلة دعم رياضة الآباء والأجداد، التي تعد جزء لا يتجزء من إرث وتاريخ الإمارات، إضافة إلى رعايتهم مختلف الفعاليات والأحداث المهمة في دبي سواء في رياضة الفروسية أو غيرها من الرياضات.

وأشاد المطروشي في ختام حديثه بنجاح فعالية أمسية «فستيف فراداي»، وأعرب عن سعادته بالشراكة مع نادي دبي لسباق الخيل في هذه الأمسية المميزة من الطراز الرفيع لما تتضمنه من أجواء احتفالية ومنافسات قوية بما يعكس الروح النابضة بالحياة والتطور الكبير الذي تشهده دبي في شتى المجالات.

محمد الشحي: نهدي لقب أقوى سباقات الأمسية إلى أحمد بن راشد

أعرب المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عن بالغ سعادته بفوز «مشتري» بلقب سباق «آل مكتوم مايل» أقوى سباقات الأمسية، مهدياً الفوز الكبير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، حيث تعتبر توجيهات ودعم سموه وراء تحقيق هذه النتائج المميزة.

إنجازات

وقال الشحي لـ«البيان»: «إن سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عاشق ومحب للخيل، ومتابع لأدق التفاصيل في هذه الرياضة العريقة، ويعود الفضل بعدالله إلى سموه في تحقيق كل الإنجازات».

وأشار الشحي إلى أن «مشتري» أكد تطور مستواه بعد انتزاعه المركز الأول في ظهوره العام الماضي بمضمار ميدان، ثم احتل الوصافة على مضمار جبل علي في مشاركته الثانية، قبل أن يعود للمشاركة هذا العام 3 مرات، أسفرت عن إحراز المركز الرابع في مستهل مشواره .

هذا الموسم، ثم حصد المركز الأول في سباق «دبي كريك مايل»، ليؤكد تفوقه أخيراً بإحراز لقب «آل مكتوم مايل»، متمنياً أن يواصل التألق في السباقات المقبلة المؤدية إلى سباق «جودلفين مايل» في أمسية كأس دبي العالمي.

جدارة

من جانبه، أشاد المدرب مايكل كوستا بأداء «مشتري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بعد عرض مميز، قدمه البطل في الشوط الرئيسي، قاده لانتزاع لقب الشوط الرئيسي بكل جدارة واستحقاق.

لافتاً إلى أن «مشتري» يواصل التطور من سباق إلى آخر، وتنتظره مزيد التحديات في الفترة المقبلة، كما أعرب كوستا عن سعادته بعد إحراز المركزين الأول والثاني عن طريق «كفاف» ورفيقه في الإسطبل «أساسي».

شارلي أبلبي: «ميشرد تايم» سيشارك في سباق جبل حتا

أشاد المدرب شارلي أبلبي بأداء «ميشرد تايم» بعد فوزه بلقب «الراشدية» للعام الثاني على التوالي، وقال: قدّم «ميشرد تايم» الأداء الذي كنا نأمله، وسيشارك في سباق جبل حتا مستفيداً من الخبرة المكتسبة.

حيث استعاد ثقته بنفسه، ولكنه سيحتاج إلى أن يكون في قمة مستواه إذا واجه «رومانتيك واريار» في المرة المقبلة، وسيكون سباقاً مثيراً لمشاهدته في ميدان.

من جانبه قال الفارس وليام بيوك: كان هذا أداءً من الطراز الرفيع، «ميشرد تايم» جواد تنافسي للغاية وكنت سعيداً بقيادته في الصدارة، كنا نعلم أنه ليس بحاجة لتقديم أداء بهذا المستوى.

ولكن هذا ما تحصل عليه منه فهو يعطي كل ما لديه في كل سباق، إنه جواد أثبت كفاءته في سباقات الفئة الأولى سواء هنا أو في أمريكا، وهو جواد نشيط للغاية ويحب إظهار ذلك، كان من الطبيعي أن يكون مفعماً بالطاقة اليوم بعد فترة راحة، ونأمل أن يكون لديه المزيد ليقدمه بعد هذا السباق.