94 خيلاً في ثامن سباقات مضمار العاصمة

يشهد نادي أبوظبي للفروسية أمسية اليوم على مضماره العشبي، ثامن سباقاته في الموسم الحالي، والذي تبلغ جوائزه المالية 460 ألف درهم، تتنافس عليها 94 جواداً في 7 أشواط، منها 5 أشواط للخيول العربية الأصيلة، وشوطان للمهجنة الأصيلة في ختام الأمسية.

وينطلق الحفل عند الرابعة عصراً، بسباق المبتدئة «توليد الإمارات» لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 جواداً، وتبلغ جوائزه المالية 70 ألف درهم، وفي الشوط الثاني يقام سباق نادي أبوظبي لمسافة 1400 متر بمشاركة 14 جواداً تتنافس على جوائز بقيمة 66 ألف درهم، وهي القيمة المالية المحددة لجوائز بقية أشواط الأمسية.

ويتواصل الحفل في الشوط الثالث بسباق الخيول المبتدئة عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 جواداً تسعى لبلوغ منصات التتويج والتقدم في التصنيف.

بينما يقام سباق تكافؤ «0 ـ 80» لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 2400 متر في الشوط الرابع وتتنافس على اللقب وإحراز المراكز الأولى 14 جواداً، ويشهد خامس أشواط الحفل، سباق تكافؤ أعلى تصنيفاً للخيول العربية الأصيلة «0 ـ 100»، لمسافة 2400 متر بمشاركة 14 من الخيول القوية.

ويبرز التحدي بين 12 جواداً في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 2200 متر، وتختتم سباقات الأمسية بالشوط السابع تكافؤ «0 ـ 80» للمهجنة الأصيلة المحدد بمسافة 1400 متر، ويتنافس على لقب الختام 12 جواداً.