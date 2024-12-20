4.6 ملايين درهم جوائز «فستيف فرايداي» في «ميدان» اليوم



يستضيف مضمار ميدان العالمي اليوم أمسية «فستيف فرايداي» الكبرى برعاية «إعمار» ضمن سلسلة فعاليات «كرنفال سباقات دبي»، ويضم الحفل 9 أشواط مثيرة بمشاركة 90 خيلاً من نخبة الخيول المحلية والعالمية تتنافس على إجمالي جوائز بقيمة 4.610.000 درهم. ومن أبرز سباقات الأمسية «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي» للخيول العربية الأصيلة وسباقي «آل مكتوم مايل» و«الراشدية من «الفئة الثانية».

الشوط الأول

ويدشن فعاليات الحفل الشوط الأول «الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، بمشاركة 13 خيلاً أبرزها «نجم الوثبة» و«ماهر» لياس للسباقات تحت إشراف ماجد الجهوري، و«بركة» لسلطان علي تحت إشراف أحمد بن حرمش و«مبيد» لإسطبلات الريف بإشراف جابر البيطار.

الشوط الثاني

ويشهد الشوط الثاني «ارتجال دبي داش للسرعة» لمسافة 1000 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، مشاركة 9 خيول أبرزها «بالحيل» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا، ويبرز في الشوط «كوفر أب» للربع للسباقات بإشراف سايمون وإد كريسفورد و«توبير بيل» لعلي الشعفار وعبدالله الشعفار بإشراف مصبح المهيري.



الشوط الثالث

وتتنافس أفضل المهرات على لقب الشوط الثالث «شهامة ستيكس» لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، بمشاركة 11 مهرة أبرزها «أريغاتو غوزايماسو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بإشراف سالم بن غدير، و«فلاما صنشاين» بإشراف بوبات سيمار و«روبي هاملتون» بإشراف دووج واتسون.



الشوط الرابع

ويشارك في الشوط الرابع «تحدي الخليج التجاري» لمسافة 1400 متر «قوائم» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، 13 خيلاً أبرزها «غالي» و«موفي ميكر» بشعار جودلفين وإشراف سعيد بن سرور، و«سان دوناتو» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا و«دانيه» بشعار شادويل بطل سباق القوز للسرعة بإشراف مصبح المهيري.



الشوط الرئيس

وستتجه الأنظار إلى الشوط الخامس والرئيس «آل مكتوم مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه مليون درهم، بمشاركة 6 خيول أبرزها «مشتري» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بإشراف مايكل كوستا، و«كلابتون» بشعار آر آر آر للسباقات بإشراف دووج واتسون، كما يتطلع إلى اللقب«آرتوريوس» لجودمونت بإشراف بوبات سيمار.



تحدي الراشدية

وستتواصل الإثارة على لقب الشوط السادس «الراشدية» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 850 ألف درهم بمشاركة 9 خيول أبرزها «ميجرد تايم» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي، كما يبرز في الشوط «رويال دبي» بإشراف لوسي بوتي و«شون» لجيمي اوسبورن.



سباق انتصار

ويضم الشوط السابع «انتصار» لمسافة 1900 متر «قوائم» على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم 10 خيول أبرزها «أوتو بان» بشعار الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم و«ووك أوف ستارز» لعذبة للسباقات بإشراف بوبات سيمار، و«ميلتاري لو» لناصر عسكر بإشراف مصبح المهيري.



الشوط الثامن

ويشهد الشوط الثامن «سباق نادي دبي لسباق الخيل كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم مشاركة 11 خيلاً أبرزها «رويال باور» بشعار جودلفين وإشراف شارلي آبلبي، و«وايلد كروسيد» بشعار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي وإشراف جوليو أولاسكواجا.

مسك الختام

تختتم الأمسية بالشوط التاسع «إعمار وسط مدينة دبي» لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 250 ألف درهم بمشاركة 8 خيول أبرزها «مشاكل» لسالم بن غدير و«مستر كافو» لسلطان بن علي، و«مورنينج» لناصر عسكر وإشراف بوبات سيمار و«فالكون أوف آرابيا» لفريق فالكون ريسنج وإشراف بوبات سيمار.

رضا

أبدى المدرب شارلي أبلبي رضاه عن مستوى تحضيرات «ميجرد تايم» للتحدي في الشوط السادس «الراشدية» لمسافة 1800 متر، حيث أثبت قدراته على هذا المسار والمسافة، ويأمل أن يختتم العام بانتصار مميز، فيما يخطط لبرنامج شتوي مشابه للموسم الماضي.

وعن مشاركة «نيتيف أبروتش» قال شارلي أبلبي: «لم يشارك «نيتف أبروتش» سوى ثلاث مرات في المملكة المتحدة»، مضيفاً إنه يعتقد أن مسافة السبعة فيرلونغ على مضمار ميدان ستكون ملائمة له، خصوصاً وأن تحضيراته سارت على نحو جيد، ويأمل أن يظهر تحسناً خلال الموسم الشتوي.

جاهزية

أكد المدرب سعيد بن سرور أن الجواد «باشون آند غلوري» جاهز لخوض التجربة الأولى في ميدان على المضمار الرملي عندما يشارك في سباق «انتصار»، ويتميز بأداء أفضل على مضامير دائرية، حيث يتميز الجواد بحالة بدنية ممتازة، ويتطلع إلى تقديمه أداءً جيداً في هذا السباق، حيث يمكن أن تفتح هذه المشاركة له آفاقاً جديدة في المستقبل.

وعن مشاركة «غالي» و«موفي ميكر» في سباق تحدي بيزنس باي صرح سعيد بن سرور قائلاً: «كلا الجوادين «غالي» و«موفي ميكر» أظهرا أداءً جيداً في التدريبات الصباحية، أعتقد أن «غالي» سيتأقلم مع مسافة السبعة فيرلونغ، لكنه قد يتحسن بعد هذه المشاركة الأولى منذ يوليو. أما «موفي ميكر»، فقد أثبت كفاءته على هذه المسافة في مشاركته الأخيرة، وأتوقع أن يتطور مستواه مع هذه التجربة».

هدف

أكد المدرب مصبح المهيري أنه يتطلع إلى تحقيق انتصارات عدة في أمسية اليوم من خلال مشاركة مجموعة من الخيول أبرزها مشاركة «دانيه» بشعار شادويل على المضمار العشبي بطل سباق القوز للسرعة في النسخة الماضية من أمسية كأس دبي العالمي.

وسيخوض التحدي على المسافة ذاتها 1400 متر في سباق تحدي «الخليج التجاري»، بجانب مشاركة «شبلي» و«قريب» في سباق «مكتوم مايل»، كما يخوض الجواد «ميلتاري لو» الحائز على لقب بطولة آل مكتوم في العام الماضي.

مشيراً إلى أنه يتطلع إلى مواصلة الانتصارات في مضمار ميدان، خصوصاً وأن أمسية «فيستيف فرايداي» تعد الانطلاقة الحقيقية للكرنفال، وسيكون الفوز فيها بمثابة دافع كبير للملاك أو المدربين على حد سواء، لافتاً إلى أن عملية اختيار الشوط المناسب للخيل تعد من أهم العوامل المهمة للمنافسة في السباقات.