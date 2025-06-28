«فيرست ميشن» لجودلفين يواجه بطل كأس دبي العالمي في أمريكا

يتطلع «فيرست ميشن» لجودلفين، بإشراف المدرب براد كوكس، إلى تأكيد مكانته في تحدي المسافات المتوسطة، ضمن نخبة خيول الأكبر سناً في أمريكا الشمالية، بمشاركته في سباق «ستيفن فوستر ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، على مضمار «تشرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولن تكون المهمة سهلة أمام «فريست ميشن»، في ظل وجود كوكبة من الأسماء البارزة، من بينها بطل كأس دبي العالمي «هيت شو»، وبطل بريدرز كب كلاسيك «سيرا ليون»، والفائز بديربي كنتاكي داربي 2024 «ميستيك دان»، والفائز مؤخراً بسباق الفئة الأولى «مايندفريم».

ويسعى «فيرست ميشن» إلى كسب التحدي، بعد أن حل رابعاً في نسخة العام الماضي من نفس السباق، لكنه لم يحالفه التوفيق في مشاركتيه الأخريين من الفئة الأولى خلال العام في «بيغاسوس وورلد كب»، على مضمار غلف ستريم بارك، وسباق «ويتني ستيكس» في ساراتوغا.

وحقق ممثل جودلفين أربعة انتصارات في سباقات فئوية، أبرزها فوزه بفارق أربعة أطوال على مضمار شرشل داونز في سباق «أليشبا ستيكس» للفئة الثانية عام 2024، بالإضافة إلى فوز مريح في سباق «أوكلاون هانديكاب» للفئة الثانية، بمشاركته الأخيرة في أبريل.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة، إن «فيرست ميشن» يدخل سباق ستيفن فوستر، وهو في حالة ممتازة.

والمدرب براد راضٍ تماماً عن مستواه، بعد خوضه تمريناً جيداً السبت الماضي، ما يجعله جاهزاً لمنافسة هذه الكوكبة القوية من الخيول المسنّة، مشيراً إلى أن النسخة الحالية من سباق ستيفن فوستر، تضم نخبة استثنائية، تشمل الفائز في بريدرز كب كلاسيك العام الماضي.

وبطل كنتاكي ديربي، وبطل كأس دبي العالمي 2025، إلى جانب الفائز بسباق تشرشل داونز للفئة الأولى الشهر الماضي، متوقعاً أداءً كبيراً من «فيرست ميشن»، ويأمل أن يكون هذا السباق انطلاقته الحقيقية في سباقات الفئة الأولى.

ويخوض في الحفل ذاته «سيستا كي» لجودلفين، سباق «أمريكان ديربي»، في مشاركته الأولى بعمر الثلاث سنوات، بإشراف نفس المدرب، ويملك «سيستا كي» في رصيده فوزاً في أول مشاركة له، قبل أن يحقق الانتصار في سباق «كيتنز جوي ستيكس» على مضمار «كولونيال داونز». من جهة أخرى، تعود «أوستمَار» لجودلفين إلى مضمار إيغل فارم الأسترالي، للمشاركة في سباق «دبليو. جي.

هيلي ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر، تحت إشراف المدرب أنطوني وسام فريدمان، آملة في تحقيق الانتصار الثالث في السباقات المصنفة، وتكرار فوزها في روزهيل غاردنز قبل ثلاث مشاركات.

وتتواصل مشاركة خيول جودلفين في المضامير الأسترالية، بخوض المهرة الواعدة ذات الثلاث سنوات «تريمبلز»، شوط السرعة «سبورتس بيت ريس بريفيوز هاندكاب» لمسافة 1000 متر، على مضمار كولفيلد، في مشاركة تسعى من خلالها إلى تحقيق الهاتريك، بقيادة الفارس جاي ماكنيل، بعد فوزها في مورنينغتون وسانداون خلال الأسابيع الأخيرة.